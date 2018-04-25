Куриный салат с клюквой и орехами 

Этот салат можно сделать легким и диетическим, если заменить майонез нежирным йогуртом.
Ингредиенты
Куриное филе 2 шт сушеная клюква 50 г зеленый лук 3 стебля
орехи пекан 50 г свежий розмарин 1 стебель
майонез по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Курицу отварите или запеките в духовке. Охладите и нарежьте маленькими кубиками.
Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Клюкву залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду и хорошо обсушите клюкву.
Орехи крупно порубите. Зеленый лук и листья розмарина мелко нарежьте.
Сложите в салатник все ингредиенты. Добавьте майонез, посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Подавайте охлажденным на листьях салата или в сэндвиче.