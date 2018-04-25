Куриный салат с клюквой и орехами

Этот салат можно сделать легким и диетическим, если заменить майонез нежирным йогуртом.

Ингредиенты

Куриное филе 2 шт сушеная клюква 50 г зеленый лук 3 стебля

орехи пекан 50 г свежий розмарин 1 стебель

майонез по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Курицу отварите или запеките в духовке. Охладите и нарежьте маленькими кубиками.

Время готовки45 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Клюкву залейте кипятком на 10 минут, затем слейте воду и хорошо обсушите клюкву.

Орехи крупно порубите. Зеленый лук и листья розмарина мелко нарежьте.

Сложите в салатник все ингредиенты. Добавьте майонез, посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Подавайте охлажденным на листьях салата или в сэндвиче.