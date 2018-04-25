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Как на вкус столетнее мясо: экспериментатор пробует продукты из старых солдатских пайков
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Как на вкус столетнее мясо: экспериментатор пробует продукты из старых солдатских пайков 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Популярный блоггер решил рискнуть здоровьем ради славы: Стив Томас на камеру пробует на вкус мясо из сухпайков 1899 года выпуска.
Эти продукты в свое время выдавались британским солдатам, вернее армейским частям, принимавшим участие во второй англо-бурской войне.
Старые, проржавевшие банки выглядят как минимум настораживающее.
Но еще хуже выглядит то, что осталось от мяса внутри.
Стива не остановил ни странный внешний вид, ни явно неприятный запах. Блоггер срезал внешние боковые части мяса, поскольку они соприкасались с металлом банки и явно стали ядовиты.
И вот, момент настал. Стив Томас, явно волнуясь, отправляет кусочки отвратительного мяса в рот и комментирует происходящее на камеру.
По его словам, мясо все еще похоже по вкусу на измельченную вяленую говядину. Удивительно, но никаких проблем с желудком у Стива потом не было — умели же делать тушенку почти полтора века назад!
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