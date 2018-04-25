Черничный салат с козьим сыром 

Готовим ароматный салат с черникой, орехами и козьим сыром!
Ингредиенты
Черника 1,5 стакана
авокадо 1 спелое
козий сыр 80 г зеленый базилик горсть
орехи грецкие горсть
Способ приготовления
Медовый бальзамический дрессинг:
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
70 мл. (1/3 стакана) хорошего бальзамического уксуса
2 ложки меда
Чернику помойте под не сильной струей воды и просушите на бумажном полотенце. Положите ее в салатницу, а также добавьте очищенный и порезанный на куски авокадо и измельченный козий сыр.
Дальше измельчите грецкие орехи и бросьте в салат.
Добавьте базилик, полейте медовым дрессингом и очень аккуратно перемешайте.