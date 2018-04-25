Черничный салат с козьим сыром

Готовим ароматный салат с черникой, орехами и козьим сыром!

Ингредиенты

Черника 1,5 стакана

авокадо 1 спелое

козий сыр 80 г зеленый базилик горсть

орехи грецкие горсть

Способ приготовления

Медовый бальзамический дрессинг:

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

70 мл. (1/3 стакана) хорошего бальзамического уксуса

2 ложки меда

Чернику помойте под не сильной струей воды и просушите на бумажном полотенце. Положите ее в салатницу, а также добавьте очищенный и порезанный на куски авокадо и измельченный козий сыр.

Дальше измельчите грецкие орехи и бросьте в салат.

Добавьте базилик, полейте медовым дрессингом и очень аккуратно перемешайте.