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Теплый салат из свеклы
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Теплый салат из свеклы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Необычный салат из свеклы с заправкой из йогурта и свежей зеленью.
Ингредиенты
Свекла 500 г  оливковое масло 3 ст. л.
белое вино 2 ст. л.
тимьян 2-3 веточки
кориандр 0,5 ч. л.
кумин 0,5 ч. л.
обезжиренный йогурт 250 мл  зелень (измельченная) 2 ст. л.
чеснок 1 зубчик
соль по вкусу
черный перец по вкусу
укроп, кинза по вкусу
Способ приготовления
Свеклу очистите и нарежьте курпными кубиками. Выложите в большую кастрюлю в один слой. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, вино и тимьян. Залейте водой, чтобы она покрыла свеклу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 30-40 минут, пока свекла не станет мягкой.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Кориандр и кумин слегка обжарьте на сухой сковороде.
В маленькой миске смешайте йогурт, измельченный чеснок и зелень, кумин и кориандр, 1 столовую ложку оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.
Выложите теплую свеклу на тарелки, полейте заправкой, украсьте зеленью и сразу подавайте.
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