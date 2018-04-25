Теплый салат из свеклы

Необычный салат из свеклы с заправкой из йогурта и свежей зеленью.

Ингредиенты

Свекла 500 г оливковое масло 3 ст. л.

белое вино 2 ст. л.

тимьян 2-3 веточки

кориандр 0,5 ч. л.

кумин 0,5 ч. л.

обезжиренный йогурт 250 мл зелень (измельченная) 2 ст. л.

чеснок 1 зубчик

соль по вкусу

черный перец по вкусу

укроп, кинза по вкусу

Способ приготовления

Свеклу очистите и нарежьте курпными кубиками. Выложите в большую кастрюлю в один слой. Добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, вино и тимьян. Залейте водой, чтобы она покрыла свеклу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 30-40 минут, пока свекла не станет мягкой.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Кориандр и кумин слегка обжарьте на сухой сковороде.

В маленькой миске смешайте йогурт, измельченный чеснок и зелень, кумин и кориандр, 1 столовую ложку оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.

Выложите теплую свеклу на тарелки, полейте заправкой, украсьте зеленью и сразу подавайте.