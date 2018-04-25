Корейский картофельный салат 

Салат из картофеля с огурцами, ветчиной и острым перцем.
Ингредиенты
Картофель 450 г огурец 1 шт красный перец 1 шт ветчина 100 г изюм 30 г вареные яйца 3 шт майонез 3 ст. л.
йогурт 3 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Отварите картофель в кожуре до мягкости. Охладите и очистите.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняКорейская
Огурец разрежьте пополам, ложкой удалите семена, нарежьте длинными полсками. Посыпьте солью и оставьте на 15 минут. Затем слейте и отожмите выделившийся сок, нарежьте огурец мелкими кубиками.
Яйца разделите на белки и желтки. Белки мелко нарежьте. Ветчину и перец нарежьте мелкими кубиками.
В маленькой миске смешайте майонез, йогурт, соль и перец.
В большой миске хорошо разомните вилкой картофель. Добавьте огурец, ветчину, яичные белки, перец и изюм. Полейте заправкой и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец. Охладите салат в холодильнике. Перед подачей посыпьте мелко натертыми яичными желтками.