Корейский картофельный салат

Салат из картофеля с огурцами, ветчиной и острым перцем.

Ингредиенты

Картофель 450 г огурец 1 шт красный перец 1 шт ветчина 100 г изюм 30 г вареные яйца 3 шт майонез 3 ст. л.

йогурт 3 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Отварите картофель в кожуре до мягкости. Охладите и очистите.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняКорейская

Огурец разрежьте пополам, ложкой удалите семена, нарежьте длинными полсками. Посыпьте солью и оставьте на 15 минут. Затем слейте и отожмите выделившийся сок, нарежьте огурец мелкими кубиками.

Яйца разделите на белки и желтки. Белки мелко нарежьте. Ветчину и перец нарежьте мелкими кубиками.

В маленькой миске смешайте майонез, йогурт, соль и перец.

В большой миске хорошо разомните вилкой картофель. Добавьте огурец, ветчину, яичные белки, перец и изюм. Полейте заправкой и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец. Охладите салат в холодильнике. Перед подачей посыпьте мелко натертыми яичными желтками.