Салат с авокадо: 5 рецептов с фото

Употребление авокадо защищает от сердечных заболеваний, диабета, артрита, улучшает пищеварение и усвоение полезных веществ, а также снижает риск развития рака, болезней печени и дефицита витамина К, отвечающего за свертываемость крови. Авокадо помогает поддерживать здоровье глаз и защищает кожу от первых признаков старения и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Оно также помогает в поддержании нормального уровня сахара в крови и обладает антиоксидантными свойствами. Авокадо даже улучшает работу мозга и укрепляет кости!

Состав авокадо

Порция авокадо — это обычно половинка плода. В ней содержится:

113 калорий 4,6 г клетчатки 10 г жира 6 г углеводов 0,2 г сахара 14 мг витамина K (19% дневной нормы) 60 мг фолиевой кислоты (15% ДН) 6 мг витамина C (12% ДН) 343 мг калия (10% ДН) 2 мг пантотеновой кислоты (10% ДН) 0,4 мг витамина B6 (9% ДН) 1,3 мг витамина Е (7% ДН) 19,5 мг магния (6% ДН).

Следует выбирать свежие, спелые, чуть мягкие авокадо без темных пятен. Незрелые, жесткие плоды нельзя хранить в холодильнике, лучше положить на полку на кухне. Неиспользованное авокадо можно хранить в холодильнике до 5 дней в плотно закрытой таре, чтобы избежать потемнения. Для этого же можно спрыснуть срез лимонным соком.

Салаты из авокадо с фото

Авокадо обычно едят сырым, как десертный крем или в виде салатов с перцем и солью. Очень популярна мексиканская закуска гуакамоле. Кроме того, вы можете использовать авокадо в качестве замены жира (сливочного или растительного масла) в выпечке или просто в качестве замены майонеза в бутербродах. В качестве вкусной и полезной заправки для блюд из авокадо подходят лимонный сок, винный или бальзамический уксус, смешанный с оливковым маслом.

Куриный салат с авокадо

Это сытный салат, который может стать полноценным обедом для тех, кто следит за фигурой и придерживается здорового питания. Зеленые листовые овощи — это источник витаминов, минералов и антиоксидантов, курица и моцарелла — белка, а авокадо и оливковое масло обеспечат вас качественными жирами.

1 куриная грудка без кожи и без костей соль и перец горсть кусочков сыра моцарелла 1 авокадо, нарезанное кубиками 3-4 горсти свежих листовых овощей ½ чашки помидоров черри ¼ чашки свежего нарезанного базилика

Соус:

1 зубчик чеснока 1 чайная ложка сухого базилика 1 столовая ложка дижонской горчицы 1 столовая ложка лимонного сока ¼ чашки бальзамического уксуса ⅓ чашки оливкового масла соль и перец по вкусу.

Чтобы приготовить соус, в небольшой миске смешайте измельченный чеснок, сухой базилик, дижонскую горчицу, лимонный сок, бальзамический уксус, соль и перец. Медленно добавляйте оливковое масло, перемешивая все время. Отложите.

На антипригарной сковороде или гриле обжарьте курицу с обеих сторон около 5-7 минут.

Смешайте листовые овощи, авокадо, помидоры черри, свежий базилик, кусочки моцареллы и нарезанную курицу. Заправьте соусом.

Салат с кукурузой

Фасоль — отличный источник растительного белка, а кукуруза содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, нормализует уровень сахара и холестерина в крови. Салат получается легкий, но в то же время сытный.

3 чашки консервированной кукурузы 1 банка консервированной красной фасоли (слить и промыть водой) 2 красных болгарских переца (нарезать) 1 авокадо (нарезать) 1/2 красной луковицы (мелко нарезать) 2 столовые ложки оливкового масла холодного отжима сок 2 лаймов 1/2 чайной ложки сухого тмина 2 столовые ложки зеленого лука для украшения (нарезать).

В большой миске смешать все ингредиенты, посыпать луком.

Салат гуакамоле

Салатный вариант известной закуски, в которую мексиканцы с удовольствием макают кукурузные чипсы — начос.

1 cтоловая ложка оливкового масла сок 1 лайма 1/4 чайная ложка сухого тмина соль свежемолотый черный перец 1 крупный помидор 1 болгарский перец 1/2 банки консервированной фасоли (слить и промыть) 1/2 банки консервированной кукурузы 1/2 средней красной луковицы (мелко нарезать) 1 острый перчик (по желанию) 2 спелых авокадо пучок кинзы или петрушки.

В маленькой миске сделайте соус: взбейте вместе оливковое масло, сок лайма и тмин. Приправьте солью и перцем. Отложите. Нарежьте овощи. В большой миске объедините ингредиенты, заправьте соусом.

Салат с креветками

Авокадо отлично сочетается с лимоном и морепродуктами. Салат получается не только вкусным, как в ресторане, но и сытным и здоровым. Его хорошо подавать на ужин. Вы будете сыты, но не отправитесь спать с тяжестью в животе.

2 авокадо 2 столовые ложки оливкового масла холодного отжима упаковка креветок (свежих или замороженных) 1 горсть помидоров черри (нарезать пополам) 1/2 банки консервированной кукурузы 1/4 чашки греческого йогурта сок 1 лимона соль свежемолотый черный перец базилик для украшения.

Разрезать авокадо пополам, вынуть косточки и частично выскоблить мякоть. В сковороде на среднем огне разогреть оливковое масло. Добавить креветки и тушить до полной готовности 5-7 минут. Дать остыть, затем нарезать кусочками. В большой миске смешать вынутую мякоть авокадо с креветками, помидорами, кукурузой, греческим йогуртом и лимонным соком. Приправить солью и перцем. Наполнить 4 половинки авокадо, украсить базиликом.

Кобб-салат

Кобб-салат известен тем, что в него можно положить все, что есть под рукой. Наш вариант плотный, сытный, насыщенный. Это полноценный прием пищи, вам не понадобятся другие блюда, чтобы утолить аппетит.

1/3 cтоловая ложка винного уксуса 1 столовая ложка дижонской горчицы 1 cтоловая ложка оливкового масла соль свежемолотый черный перец 1 качан салата ромен или айсберг (крупно нарезать) 4 яйца, сваренных вкрутую (очистить и нарезать) несколько кусков вареной курицы 8 ломтиков жареного или соленого бекона 1 авокадо сыр по вкусу 1 горсть помидоров черри (нарезать пополам) 1 крупная луковица (мелко нарезать).

В банке встряхните вместе уксус, горчицу, масло и приправьте солью с перцем. На большом блюде разложите салат, затем добавьте рядами яйца, курицу, бекон, авокадо, сыр и помидоры черри. Приправьте солью и перцем, полейте соусом и украсьте луком.