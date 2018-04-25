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Форель, фаршированная грибами
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Форель, фаршированная грибами 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 1 форель;
— 200 г. шампиньонов;
— 1 маленькая луковица;
— 150 мл. сливок (15—20%);
— 1 ч. л. муки;
— масло для жарки.
Форель почистить и подготовить для запекания.
На сковороде обжарить мелко порезанный лук до прозрачности, добавить шампиньоны, нарезанные ломтиками, посолить и обжаривать в течение 5 минут, положить 1 ч. ложку просеянной муки и через пару минут влить сливки. Тушить до загустения (примерно 3—4 минуты).
Нафаршировать форель грибами, посолив ее изнутри и снаружи, и поместить в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут (время запекания может меняться в зависимости от величины форели).
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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