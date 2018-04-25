Форель, фаршированная грибами

Вам понадобится:

— 1 форель;

— 200 г. шампиньонов;

— 1 маленькая луковица;

— 150 мл. сливок (15—20%);

— 1 ч. л. муки;

— масло для жарки.

Форель почистить и подготовить для запекания.

На сковороде обжарить мелко порезанный лук до прозрачности, добавить шампиньоны, нарезанные ломтиками, посолить и обжаривать в течение 5 минут, положить 1 ч. ложку просеянной муки и через пару минут влить сливки. Тушить до загустения (примерно 3—4 минуты).

Нафаршировать форель грибами, посолив ее изнутри и снаружи, и поместить в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут (время запекания может меняться в зависимости от величины форели).

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