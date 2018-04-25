Финики: польза и вред для организма

Финики — это очень вкусные и полезные фрукты, которые используются не только в кулинарии, но и в народной медицине. Эти плоды не только обладают несравненными вкусовыми качествами, но еще и помогают в лечении некоторых заболеваний.

В составе продукта имеются полезные кислоты, различные витамины и минеральные компоненты, которые не всегда можно обнаружить в растительных продуктах. Стоит узнать о пользе и вреде фиников для организма, а также о калорийности этого продукта.

Полезные свойства

Финики обладают массой полезных качеств, ведь в их составе присутствуют различные витамины, минеральные вещества и аминокислоты. Как говорит, история в древние времена арабские воины использовали финики в пищу, чтобы повысить свою выносливость. Кроме того, целители рекомендовали съедать несколько плодов, чтобы восстановить половые силы и спастись от бесплодия.

Сегодня же этот продукт не менее ценен, он помогает насытить организм нужными веществами.

В составе плодов содержатся:

все витамины группы В;

железо и фосфор;

витамин А;

аминокислоты;

витамин Е;

калий и цинк.

Безусловно, это не весь полезный состав продукта, но именно эти вещества содержатся в большем количестве. Как говорят специалисты, калорийность фиников очень высока, на 1 плод приходится 72 ккал, поэтому их не следует употреблять в пищу тем людям, которые склонны к полноте или имеют лишний вес.

Но эти плоды очень вкусные, поэтому их следует использовать в качестве замены сладкого. В составе финика много сахара, но он очень быстро перерабатывается и не откладывается в виде жира.

Польза плодов для мужчин

Если же говорить о пользе фиников для организма мужчин, то здесь можно выделить целый ряд полезных свойств продукта.

С помощью плодов можно лечить различные недуги, в их число входят:

болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркт и инсульт;

развитие анемии и другие заболевания кровеносной системы;

мочеполовой системы, в том числе импотенции и бесплодия;

болезни нервной системы, такие как депрессия и длительный стресс;

заболевания пищеварительной системы, в том числе гастрит;

снижение защитных функций организма;

заболеваниях дыхательной системы, используется при ОРВИ.

Мужчины редко следят за своим здоровьем, так как большую часть времени проводят на работе. Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует использовать в пищу финики ежедневно.

Это поможет:

Улучшить состояние кровеносных сосудов и работу сердца, так как в составе плодов содержится калий, а он защищает сердечную мышцу и очищает кровеносную систему организма от токсинов.

Содержащиеся в продукте микроэлементы, позволяют улучшить работу печеночной железы, а также наладить функции мочеполовой системы мужчины.

При постоянном употреблении в пищу, финики налаживают работу пищеварительной системы. Нарушения в работе ЖКТ часто возникают у людей, так как современный ритм жизни не позволяет полноценно питаться. Кроме того, на работу пищеварительной системы влияет сложный график работы и постоянные стрессы.

Фрукт может спасти от алкогольной интоксикации, достаточно съесть горсть фиников после приема большого количества алкогольных напитков.

В финиках содержится мелатонин, он оказывает положительное влияние на организм, тем самым снимая симптомы депрессии, стресса и бессонницы. Мелатонин является «гормоном сна», и позволяет не только устранить бессонницу, но и улучшить общее самочувствие.

Витаминные компоненты в составе помогают бороться с усталостью и депрессией, увеличивают количество гемоглобина в крови, а также повышают сексуальную активность мужчины.

Польза фиников для женского организма

Каждая женщина старается следить за своей красотой и здоровьем, чтобы оставаться молодой как можно дольше. Особенно тщательно девушки смотрят за состоянием своего организма в период беременности, так как любой недуг может сказаться на состоянии плода и его развитии. В период беременности особенно полезно использовать в пищу финики.

В состав плодов входят специальные компоненты, которые оказывают общее укрепляющее действие на мышцы матки. Если в течение всего периода беременности употреблять в пищу этот продукт, то процесс восстановления после родов будет проходить заметно быстрее.

Польза фиников для организма женщины очевидна, к полезным свойствам можно отнести:

Укрепление ногтевой пластины, а также костной системы организма в целом. Финики рекомендуется использовать в пищу, чтобы вернуть блеск и здоровый вид волосам.

Полезно использовать фрукт при кормлении ребенка грудным молоком, так как финики повышают лактацию. При этом молоко будет дополнительно насыщенно минеральными веществами и витаминами.

Можно съедать несколько сухофруктов в день на первом триместре беременности, чтобы снизить или устранить признаки токсикоза.

В составе фиников содержится особый компонент, который помогает укрепить мышцы матки, а это, в свою очередь, ускоряет процесс родов и облегчает их течение. Послеродовое восстановление же, будет проходить легче и быстрее.

Женский организм нуждается в витаминных веществах всегда, поэтому стоит дополнить свой рацион сухофруктами, чтобы восполнить недостаток полезных компонентов.

Как говорят, специалисты вещества в составе плодов оказывают благоприятное воздействие на развитие плода, они помогают снизить риск развития костных и нервных патологий.

Женщинам рекомендуют ежедневно съедать несколько фиников, чтобы избавиться от депрессивного состояния, особенно в послеродовой период.

Польза фиников для детей

Педиатры настоятельно рекомендуют вводить в рацион ребенка финики не ранее, чем малышу исполнится 2-3 года. Сначала продукт используют в салатах или в виде варенья, немного позднее ребенку дают сухофрукты. Можно также давать малышам свежие финики, они отличаются сладким и приятным вкусом. В составе содержится витамин А, который положительно сказывается на зрении ребенка.

Но стоит помнить, что много сухофруктов малышам давать не следует. Если возник вопрос, сколько нужно съесть продукта, то ребенку будет достаточно 2-4 плодов в день.

Основные полезные свойства продукта:

финики помогают поддержать организм ребенка в период активного роста;

в составе содержится кальций, который укрепляет костную систему и зубы малыша;

калий в составе оказывает положительное влияние на работу сердца и сосудов, тем самым предотвращая развитие заболеваний этих органов;

полезные компоненты помогают оказать мягкое воздействие на нервную систему, тем самым успокаивая и нормализуя детский сон, полезно использовать финики при повышенной возбудимости;

продукт помогает при запорах, так как обладает мягким слабительным эффектом;

финики имеют в составе железо, которое повышает гемоглобин в крови малыша, и помогает бороться с развитием анемии.

Также продукт содержит большое количество витаминов, которые оказывают общеукрепляющее действие на организм ребенка.

Стоит помнить, что в большом количестве финики могут быть вредны малышам, поэтому не стоит давать ребенку слишком много этих фруктов.

Вредные свойства фиников

Кроме того, что продукт обладает массой полезных свойств, у него есть некоторые противопоказания к использованию, например, продукт строго запрещено использовать при диабете.

Существует множество ситуаций, когда плоды могут принести организму больше вреда, чем пользы:

людям с ожирением не стоит употреблять в пищу большое количество этого продукта, в сутки следует съедать не более шести плодов;

при сахарном диабете придется полностью отказаться от фиников в рационе, так как фрукт повышает количество глюкозы в крови, особенно это относится к сухофруктам (в сутки можно съесть не более 40-50 грамм продукта);

лучше не употреблять финики с молоком, так как это сильное слабительное средство может привести к развитию диареи;

запрещено включать в рацион плоды тем людям, которые страдают от открытой язвы желудка;

придется отказаться от фрукта при непереносимости глюкозы и мочекаменной болезни.

При энтероколите плоды фиников использовать в пищу не следует, также существует целый ряд заболеваний пищеварительной системы, при которых этот фрукт запрещен.

Борьба с лишним весом финиками

Уже несколько лет подряд женщин интересует вопрос, помогают ли финики снизить вес, и можно ли употреблять этот продукт в неограниченном количестве во время диеты. Стоит сказать, что продукт имеет высокую калорийность, но именно благодаря этому финики сытные и помогают быстро избавиться от чувства голода.

Достаточно съесть небольшое количество плодов, чтобы насытить организм.

В некоторых диетах финики применяются для снижения массы тела, именно на основе этих плодов рекомендуется устраивать разгрузочный день. Фрукт удобно использовать для перекуса, так как финики не только снижают ощущение голода, но и помогают устранить тягу к сладкому. В составе плодов содержится сахароза, а она не откладывается в организме в виде жира, а сразу распадается и расходуется.

Если несколько раз в месяц использовать финиковую диету, это даст возможность вывести из организма всю лишнюю воду, а также привести в норму обменные процессы и ускорить метаболизм. Растительные волокна помогают очистить кишечник от шлаков и токсинов.

Какое количество фиников можно съедать в сутки

Этот фрукт считается отличной заменой различным сладостям и конфетам. Финики быстро насыщают организм, устраняя ощущение голода, при этом обладают отличными вкусовыми данными. Но именно сладкий вкус приводит к тому, что женщины употребляют продукт в большом количестве, не следя за нормой.

Нормой диетологи считают около десяти плодов в сутки, в их составе содержится масса микроэлементов, витаминов и аминокислот, и этого количества будет достаточно, чтобы восполнить недостаток полезных веществ.

Простые рецепты применения фиников

Существует несколько десятков рецептов применения фиников в народной медицине, мы же рассмотрим лишь несколько вариантов рецептов, которые помогут избавиться от различных недугов.

Рецепт от импотенции и упадка сил Это средство помогает восстановить силы после тренировки, избавиться от хронической усталости и восстановить мужскую силу.

Ингредиенты:

финики в свежем виде — 11 штук;

кардамон — 1 грамм;

имбирь — 5 грамм;

шафран — 1 грамм.

Приготовление и применение:

Сначала финики укладывают в банку объемом один литр, а затем добавляют туда необходимые пряности.

Емкость закрывают крышкой и убирают банку в теплое место как минимум на пятнадцать суток.

За этот период финики пропитаются пряностями, и можно будет каждый день съедать по одному плоду с утро.

Финики от мигрени

Когда возникает мигрень, избавиться от нее бывает достаточно сложно, но можно провести профилактику этого недуга, достаточно использовать для этого сладкие плоды. Чтобы снизить количество приступов, следует каждый день употреблять около 80-100 граммов продукта.

Такое лечение сочетается с приемом отвара полевого хвоща.

Финики при онкологии

При онкологии также часто используются такие плоды, но чтобы они оказали более сильное воздействие, следует смешать фрукты с черным тмином, небольшим количеством натурального меда и кастом. Все ингредиенты стоит подбирать один к одному.

Каждый день употребляют плоды в небольшом количестве, чтобы поддержать организм в борьбе с раковыми клетками, а также улучшить общее самочувствие пациента.

Финики при заболеваниях нервной системы

В наше время многие люди страдают от стресса и постоянных депрессий, чтобы улучшить состояние нервной системы, стоит включить в свой рацион финики. Достаточно в сутки съедать около десяти сладких плодов, чтобы повысить настроение и улучшить самочувствие.

Для усиления эффекта, плоды запивают козьим молоком.

Врачи рекомендуют включить финики в свой ежедневный рацион питания, если к этому нет противопоказаний. Плоды рекомендуется использовать в пищу при повышенных физических нагрузках, а также при истощении организма. В их составе содержится много полезных компонентов, которые помогут организму восстановиться быстрее.