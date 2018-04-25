Лучшие пары для мальбека

Узнайте, какие продукты лучше всего подходят мальбекуМальбек — среднее по насыщенности красное вино, поэтому он сочетается с более пряной и богатой по вкусу пищей. Однако, в отличие от каберне совиньон, у мальбека нет слишком долгого послевкусия и это значит, что к нему отлично подходит мясо индейки или жареная свинина. Секрет вкусного мальбека также кроется в сочетании с перцем, шалфеем, сливочными грибными соусами, расплавленным сыром, в частности, с голубым. Бургер с голубым сыром + чилийский мальбекХорошая бутылка простого мальбека имеет много красных фруктовых нот и лёгкую насыщенность. Поэтому голубой сыр усилит вкусовую интенсивность пары. Ягнятина с мятой + аргентинский мальбекВина из Сан-Рафаэля в Аргентине имеют своей характерной чертой травянистость, которая прекрасно сочетаются с ароматами мяты, розмарина, лаванды и других трав. Дикий рис и перец, фаршированный грибами + французский мальбекКаор — это место происхождения сорта мальбек и здесь рождается вино лёгкой насыщенности, иногда имеющее тонкие нотки высушенного красного перца. Фаршированный перец с достаточным количеством умами отлично дополнит этот французское вино. Всё дело в равновесии, поэтому при приготовлении этого блюда обязательно используйте достаточное количество жирных продуктов (оливковое или сливочное масло, орехи или сливки), чтобы блюдо могло поддерживать достаточный уровень танина. Ниже представлен список продуктов, которые хорошо сочетаются с винами мальбекМясо и белокМальбек подходит к темному мясу птицы, жареной свинине, различным стейкам и вырезке. Также это вино сочетается с необычными видами мяса, например, бургерами из страуса или буйвола, и даже с олениной. Вегетарианцам лучше использовать в блюде белые грибы и тмин, который усилит уровень умами. СырМальбек является одним из немногих красных вин, которые хорошо сочетаются с голубым сыром и другими острыми и мягкими сырами. Он также подойдёт к проволоне и швейцарскому сыру. Главный секрет этой пары — недолгое послевкусие, поэтому к вину подходит сыр с таким же не слишком затянутым послевкусием. Травы и специиИнтересная способность мальбека в том, что когда вместе с ним вы едите сухие, пустынные травы, вино приобретает более фруктовый и богатый вкус. Это объясняет, почему некоторые смолистые травы, такие как шалфей, розмарин и даже можжевельник, становятся поразительным дополнением к вину. Ещё одно сказочное сочетание — мята. По какой-то причине у мальбека появляется более сложный вкус, когда он соединяется с мятой, поэтому такое вино отлично подойдёт к традиционным отбивным из ягнёнка с мятой. Кроме этого, стоит присмотреться к луку, вместо чеснока, и попробовать в пару разные виды перца (белый, розовый, зелёный, красный). Для более выдержанного мальбека попробуйте экзотические специи, включая гвоздику, корицу, душицу. ОвощиМальбек определённо больше подходит к блюдам из мяса и картофеля. Тем не менее, есть несколько интересных овощных вариантов пары. Самый очевидный пример — грибы всех видов, особенно жареные. Аргентинский терруар придаёт мальбеку тонкий красный перчёный аромат, который можно украсить настоящими красными перцами, если их обжарить. Продукты, которых следует избегатьКак и с многими другими красными винами, мальбек не рекомендуется пить с зеленью, рыбой и соусом винегрет. Почему? Горькая зелень сделает вкус вина ещё горче, рыбное послевкусие будет долгим и превратит вкус вина в консервную банку, а высокая кислотность в салате сделает напиток более плоским. Однако, существует несколько обходных путей — кремовые основы для блюд или обжарка овощей без кислоты с большим добавлением масла. Фото: iStock.com/LightFieldStudios, iStock.com/Bartosz Luczak, iStock.com/Ridofranz, Megg, Ed