Новый мир: конец эпохи обезжиренных йогуртов

Долгие годы рацион российских граждан рассчитывался в соответствии с теорией рационального сбалансированного питания академика АМН ССР А. А. Покровского — отца-основателя биохимии питания. Эта теория гласит, что соотношение основных пищевых веществ — белков, жиров и углеводов — должно быть 25%-25%-50% (то есть 25% наших калорий мы должны получить из жиров, 25% из белков и 50% из углеводов). В других странах придерживаются той же формулы.

Сложности начались, когда человечество столкнулось с изобилием продуктов и начало стремительно набирать лишний вес. Перед учеными встала новая задача — разработать гипокалорийные диеты. А как снизить калорийность? Конечно, за счет жиров! Ведь1 грамм жира — это целых 9 ккал (для сравнения 1 г белка — 4 ккал, 1 г углеводов — 4 ккал). Так началась эпоха жирофобии.

Чуть позже выяснилось, что не все жиры одинаково опасны. А некоторые — например, ненасыщенные жиры (это преимущественно растительные масла и жиры морской рыбы и морепродуктов) — так просто необходимы. Стало считаться, что угрозу здоровью представляет насыщенный животный жир холестерин, который якобы вызывает атеросклероз сосудов — основную причину сердечно-сосудистых заболеваний. Так, кстати, до сих пор думают многие институты старой школы. Но новые исследования призывают нас в очередной раз изменить отношение к жирам в целом, и к холестерину — в частности.

Фотография: Legion-Media

Во-первых, у жиров много полезных функций, кроме общеизвестной — отложиться на наших бедрах. Жиры — отличный поставщик энергии. Не хуже углеводов. Из жиров строятся мембраны всех наших клеток и оболочки наших нервов. Мозг на 60% состоит из жира! А из «проклятого холестерина» синтезируются гормоны — альдостерон, отвечающий за водно-солевой баланс, кортизол, который в момент опасности мобилизует организм, половые гормоны и даже витамин Д.

Чтобы окончательно разобраться с функциями и задачами, давайте запомним, что белки — это строительный материал. Углеводы — как «простые» вроде сахара, так и «сложные», вроде гречки — источник энергии. А значит, если мы будем есть мало углеводов, ничего страшного не случится. В худшем случае, скинем пару кило. А вот на низкожировой диете мы, кроме снижения массы тела, рискуем получить нестабильную менструацию, сухую кожу и ломкие волосы.

Есть еще одна проблема. Убирая со стола жиры, на что мы, девушки, их заменяем? Правильно, на углеводы: мюсли, орешки, сухофрукты, фрукты… И совершенно зря. Потому что углеводы, которых по законам правильного питания в нашем рационе и так 50%, как мы уже говорили, источник энергии. И этой энергии людям, которые, скажем прямо, в большинстве своем ведут сидячий образ жизни, не нужно столько, сколько съедается ежедневно. Как вы думаете, где окажется лишнее? Правильно, на бедрах! И это меньшее из зол.

Фотография: Legion-Media

Дефицит жиров и избыток углеводов привел к тому, что гормональная система перестала с углеводами справляться. Отсюда многие беды современной цивилизации — сахарный диабет второго типа, преддиабетические состояния, синдром поликистозных яичников.

Остается вопрос с холестерином. Как есть животный жир, если холестерин бляшками откладывается на стенках сосудов, закупоривая их и повышая статистику инсультов и инфарктов? Успокойтесь! Ученые изменили мнение и по этому поводу. Оказывается, причина повреждения сосудов — оксиданты, стресс, дисбаланс жирных кислот и избыток глюкозы и прочих вредностей. Хотите быть здоровой и красивой? Возвращайте в рацион жиры и учитесь дозировать углеводы.

5 НОВЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

1. Откажитесь от привычного гарнира хотя бы в один из приемов пищи. Пусть он состоит только из белков (мясо или рыба), жиров, как источника энергии (жирный соус, авокадо, бекон) и клетчатки (овощи, которые растут над поверхностью земли). Тогда в этот прием пищи выброс инсулина будет минимальным.

2. Ешьте кашу на завтрак только перед занятиями, связанными с серьезными физическими нагрузками. В обычные офисные будни завтрак должен быть белково-жировым.

3. Не можете отказаться от сладкого? Съешьте перед этим овощной салат. Клетчатка помешает сахару моментально усвоиться и поступить в кровоток.

4. Уменьшите количество сладкого и выпечки, если не можете отказаться от них насовсем. Даже маленький шаг в этом направлении принесет неоценимую пользу! Ели бутерброды на завтрак? Замените омлетом. Чай с зефиром каждый день? Оставьте чаепитие на выходные.

5. Дефицит цинка, хрома, марганца и витаминов группы В плохо сказывается на углеводном обмене. Во многих лабораториях сейчас можно сдать анализ (кровь, волосы, ногти) на микроэлементы. Это стоит сделать!