Школьники из Текстильщиков посетили фабрику мороженого

Воспитанники школы №654 имени Фридмана посетили с экскурсией фабрику мороженого «Чистая линия». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ребята увидели гигантские цистерны, где перемешиваются ингредиенты: молоко, масло, ягоды, орехи. Им показали и трубы, по которым передвигается еще теплое мороженое, фризеры, замораживающие эту массу, станки, конвейеры, — пояснил представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)