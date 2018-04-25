Ещё
Школьники из Текстильщиков посетили фабрику мороженого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Текстильщиков посетили фабрику мороженого 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники школы №654 имени Фридмана посетили с экскурсией фабрику мороженого «Чистая линия». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ребята увидели гигантские цистерны, где перемешиваются ингредиенты: молоко, масло, ягоды, орехи. Им показали и трубы, по которым передвигается еще теплое мороженое, фризеры, замораживающие эту массу, станки, конвейеры, — пояснил представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Запись в студию «Малышок» открылась в центре «Галерис» на 8-й улице Текстильщиков На факультете дизайна МЭИ состоится день открытых дверей Учащиеся воскресной школы «Княжичи» в Текстильщиках дали пасхальный концерт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут4
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему4
Скарлетт Йоханссон показала обвисшую грудь17
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой276
Мэрайя Кэри шокировала новой фигурой и стилем
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
05:22
Как выглядят идеальные девушки в разных странах
Красота
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение