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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мяса для шашлыка
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мяса для шашлыка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии майских праздников дал рекомендации россиянам о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов", — говорится в сообщении.
Также ведомство рекомендует россиянам обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта. Кроме того, потребителям советуют обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.
"Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой", — добавляется в сообщении.
Кроме того, россиянам рекомендуют обратить внимание на количество жидкости при покупке шашлыка заводского производства: охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок.
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