ТОП-5 самых популярных бургерных Москвы в 2018 году

В последнее время в Москве открывается так много бургерных и крафтовых баров, что мы не успеваем следить за ними. Хотя, пик бургерной революции пришелся на 2015 год, когда появились такие хипстерские места, как #FARШ ресторатора Аркадия Новикова и закусочная «Воронеж» Александра Раппопорта

1. The Burger Brothers (м. «Маяковская», 1-й Тверской-Ямской пер., 11)

Родоначальниками бургерного движения в Москве принято считать ребят из The Burger Brothers, которые начинали свое дело с открытия небольшого окошка «на вынос» на Красном Октябре , и доросшего до полноценной бургерной на «Маяковской».

В меню у The Burger Brothers шесть видов бургеров: классический, американский, вегетарианский, брусничный, чеддер и с индейкой. И, стоит отметить, что бургеры, на наш взгляд здесь делают одни из самых отменных. В меню, до 16:00, доступен омлет или глазунья с зерновым хлебом, беконом, шампиньонами и помидорами черри.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Стоимость одного бургера ~400₽ (с картошкой ~500₽), также готовят вкусный латте (~250₽) и каппучино. Любителей овощей в бургере могут быть расстроены — их кладут очень мало.

2. Бургерная #FARШ (м. «Белорусская», ул. Грузинский Вал, 26, стр. 1)

Бургерная #FARШ Аркадия Новикова — безусловный топ нашего рейтинга. По соотношению цена=качество, это одна из лучших бургерных Москвы.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Если вы не хотите покупать бургер за 350-370₽, то мы настоятельно рекомендуем взять вам… чизбургер! Мало того, что он стоит 280₽, так и ничем особо не отличается от фирменного «Брянского парня» или «Тети из Барселоны».

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Из недостатков бургерной можно отметить постоянные очереди на Никольской, и как следствие — долгое ожидание заказа (бывало и по 40 минут мы стояли в очереди, пока ребята из Delivery Club загрузят бургерами свои сумки).

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Если ждать не хочется, а отведать бургер желание не пропало, смело езжайте на «Белорусскую», там и места больше и людей поменьше. Совсем недавно открылась уже 15-я бургерная этой сети.

3. Бургерная «Мосбург» (м. «Смоленская»/ «Арбатская»; ул. Арбат, 32)

Еще один интересный стритфуд под названием «Мосбург» расположился на Старом Арбате.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Уж не знаем, почему заведение назвали «Мосбург» (может быть дань уважения к нашему городу:), ведь готовят здесь сербскую кухню и основным блюдом является плескавица (плоская обжаренная котлета, которая очень популярна на Балканах).

Владельцем бургерной является серб Велько Савич, у которого в Белграде есть похожее место. В меню есть вкуснейшие сербские колбаски «Чевапчичи» (5 шт — 180₽), «Картофель фри по-сербски» (160₽) и конечно же моднейшие бургеры, которые готовят из свежей мраморной говядины породы Black Angus Aberdin (те же, что и в #FARШе Аркадия Новикова).

Всячески рекомендуем попробовать плескавицу «Москва-Белград» (с начинкой из грибов и сыра, помидоры, соленые огурцы, салат латук, лук красный, фирменный соус — 260₽) и черный бургер «ТНТ» (фирменная котлета, сырный соус, сыр Чеддер, бекон, клюквенный конфитюр — 290₽). Классическая сербская плескавица стоит всего 160 рублей.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Из напитков есть домашние лимонады (100₽ за 300 мл), разливное пиво (150-200₽), сидр в бутылках (200₽), кофе (100-120₽) и чай (облепиховый/малина с имбирем — 150₽ за 400 мл, черный чай — 60₽)

Стоит отметить, что еду можно заказать с собой на вынос.

4. Закусочная «Воронеж» (м. «Охотный ряд», ул. Большая Дмитровка, 12/1).

Известный ресторатор Александр Раппопорт решил не отставать от своего коллеги Аркадия Новикова и открыл на Большой Дмитровке закусочную «Воронеж» (не путать с его одноименным рестораном на Пречистенке) с бургерным уклоном.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Интерьером «Воронежа» занималось дизайн-бюро Sundukovy Sisters, за плечами которых такие ресторанные проекты как Fresh на Патриарших прудах, «Долькабар» (известного в прошлом тревел-блоггера Сергея Доли), United Kitchen, «Одесса-мама» и другие.

В меню в основном представлены мясные блюда — бургеры (от 290₽), домашние сосиски трех сортов: из мраморной говядины, из курицы, из баранины с гарниром из коул слоу (480₽). Из напитков — различные милкшейки (от 300₽) и несколько видов домашнего лимонада (по 220₽),

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Рекомендуем попробовать трюфельный бургер (булочка бриошь, сыр гауда, репчатый лук, соус с трюфельной пастой, масло трюфельное, фарш говяжий, морская соль, черный перец, масло оливковое) — 350 рублей

Из минусов можно отметить небольшую вместимость и плохую работу официантов, которые обслуживают довольно медленно.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Кстати, если вы пришли в бургерную со своей собачкой, то вашего четвероногого друга угостят специальными бесплатными консервами

5. Бургерная Black Star Burger (м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, 12)

Самая эпатажная, хипстерская и распиаренная бургерная Москвы, в которую были очереди. Летом нас не покидало ощущение, что люди стоят в очереди не в бургерную, а на закрытый концерт основателя бургерной — Тимати

На самом деле, в этой очереди есть свой резон. Пусть вам и придется подождать у входа, зато вы гарантированно получите хорошее место и приветливое обслуживание. Совсем иначе обстоят дела в филиале на Цветном бульваре: здесь очередь — редкое явление, а само расположение, на наш взгляд, более уютное.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Любой хипстер (и не только он), который приехал из региона считает своим обязательным долгом посетить легендарную бургерную на Новом Арбате. Распросив соседей по очереди, удалось узнать, что их сюда привлекает не только бренд, но и доступные цены, а также всевозможные акции.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Например, сейчас чизбургер (а мы рекомендуем вам брать именно его) стоит 195 рублей, а «Гавайский» с котлетой из говядины, беконом и ананасами — 315 рублей. Фанаты такой кухни оценят и эксклюзив от Тимати — гигантский «Мегабургер» за 999 рублей, однако гурманы, скорее всего, предпочтут ему «VIP» за 777 рублей. Кстати, в меню имеются лёгкие завтраки (с 11:00 до 13:00 по будням) за 160 рублей вы получите так называемый Breakfast-бургер с двумя свежеиспеченными булочками, омлетом из двух яиц, жареными грибами, спелыми томатами, поджаренным беконом из индейки, плавленым сыром чеддер, моцареллой, зеленью, специями и нашим фирменным соусом.

Следует сказать о такой важной детали Black Star Burger, как перчатки. Именно здесь зародилась «сочная, мощная» мода есть бургер в перчатках. Разумеется, в черных перчатках.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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