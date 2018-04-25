Рецепт дня: Овсяные оладушки

Sobesednik.ru предлагает приготовить всего за 35 минут необычайно вкусные оладьи с добавлением овсяных хлопьев.

Они мало того что полезнее обычных, приготовленных целиком из пшеничной муки, так еще и вкуснее: хлопья делают структуру теста более неоднородной, добавляя изюминки и шарма.

Что понадобится:

— 0,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления

— 1 стакан муки

— 1 стакан молока

— 1 яйцо

— 3 ст. л. сахара

— щепотка соли

— 0,5 ч. л. соды

— 1 ст. л. лимонного сока

— 1 ст. л. растительного масла в тесто + растительное масло для жарки

Как готовить:

Яйцо с молоком слегка взбейте вилкой, добавьте овсяные хлопья, сахар, соль, лимонный сок, перемешайте, оставьте минут на 15–20. Муку просейте вместе с содой, соедините с молочно-яичной смесью, добавьте масло, перемешайте.

Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом, выложите столовой ложкой оладушки, обжарьте их до румяной корочки с одной стороны, переверните лопаткой и обжарьте с другой, подержав пару минут под крышкой.

Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой или растопленным шоколадом.