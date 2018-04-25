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Рецепт дня: Овсяные оладушки
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Рецепт дня: Овсяные оладушки 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить всего за 35 минут необычайно вкусные оладьи с добавлением овсяных хлопьев.
Они мало того что полезнее обычных, приготовленных целиком из пшеничной муки, так еще и вкуснее: хлопья делают структуру теста более неоднородной, добавляя изюминки и шарма.
Что понадобится:
— 0,5 стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления
— 1 стакан муки
— 1 стакан молока
— 1 яйцо
— 3 ст. л. сахара
— щепотка соли
— 0,5 ч. л. соды
— 1 ст. л. лимонного сока
— 1 ст. л. растительного масла в тесто + растительное масло для жарки
Как готовить:
Яйцо с молоком слегка взбейте вилкой, добавьте овсяные хлопья, сахар, соль, лимонный сок, перемешайте, оставьте минут на 15–20. Муку просейте вместе с содой, соедините с молочно-яичной смесью, добавьте масло, перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом, выложите столовой ложкой оладушки, обжарьте их до румяной корочки с одной стороны, переверните лопаткой и обжарьте с другой, подержав пару минут под крышкой.
Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой или растопленным шоколадом.
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