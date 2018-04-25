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Росстат рассчитал стоимость шашлыков на майские праздники
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Росстат рассчитал стоимость шашлыков на майские праздники 

Rambler News Service 1 час назад
Росстат сообщил о сокращении стоимости шашлыков (порция на четырех человек) на предстоящих майских праздниках на 5,71 рублей (0,3%) — до 2020,53 рублей. В прошлом году набор стоил 2026,24. Результаты расчётов опубликованы на странице Клуба деловой журналистики при Росстате в Facebook.
В набор вошли два вида мяса (свинина и куриные окорочка), хлеб (ржаной и пшеничный), овощи (лук репчатый, картофель, огурцы, помидоры), соусы (майонез и кетчуп), а также различные алкогольные и неалкогольные напитки (водка, вино, пиво отечественное, сок, вода газированная и минеральная). Стоимость рассчитана на основе единых условных норм продовольственных товаров, входящих в набор для шашлыков, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по субъектам Российской Федерации за март 2018 года.
Среди продуктов, входящих в шашлычный набор, больше всего подорожал картофель: на 23,8% в среднем выросла стоимость за 1 кг. Также подорожали ржаной и пшеничный хлеб — на 1,9% и 2,3% соответственно, пиво — на 3,4%, газированная вода — на 3%, кетчуп — на 2,8%, майонез — на 1,1%.
Свинина подешевела на 2,8%, куриные окорочка — на 4,7%. Подешевели и овощи: на 4,8% — помидоры, на 2,8% — огурцы, лук — на 1,9%.
В пятёрку субъектов, в которых шашлыки обойдутся дороже всего, вошли Чукотский автономный округ — 3 677,08 рублей, Магаданская область — 3 079,93 рублей, Ненецкий автономный округ — 3 049 рублей, Республика Саха (Якутия) — 2 848,8 рублей и Камчатский край — 2 789,27 рублей.
Согласно исследованию Росстата, в Ингушетии и Чечне на традиционные майские шашлыки потратят меньше всего — 801,83 и 784,87 рублей соответственно. Расчёты для данных регионов, поскольку они являются мусульманскими, производились без учёта свинины и алкогольных напитков.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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