Пироги и пирожки

Возможность заворачивать что-то в тесто значительно облегчила человеческую жизнь. Во-первых, в качестве начинки можно использовать что угодно — от малодоступной и праздничной осетрины до интернациональной картошки. Во-вторых, пироги и пирожки можно есть как в горячем, так и в холодном виде, что делает их и основным блюдом, и легкой закуской. А в-третьих, это один из самых древних способов законсервировать еду на некоторое время — и, соответственно, взять ее с собой в дорогу. Вот 17 рецептов пирогов и пирожков, которые просто готовятся, легко хранятся вне холодильника и заменяют собой обед в недалеком путешествии.

Кипрские крупяные пирожки

Греческие пирожки, в которых тесто делается не из муки, а из замоченного и потерявшего свою структуру кускуса. Довольно калорийное блюдо: к баранине подмешивается горсть кедровых орехов, а сами пирожки не пекутся, а жарятся в кипящем масле. Кипрские крупяные пирожки

Пирожок с говядиной

Вулканической формы пирожок, в центре которого много плотной мясной начинки. Говядину надо тушить с вином, но если этого покажется мало, то к уже готовому мясу можно добавить немного фуа-гра. Пирожок, согласны, непростой, но очень вкусный. Пирожок с говядиной

Корниш пасти

Подробный видеорецепт английского национального пирога, придуманный в Средние века женами корнуоллских рудокопов, чей организм требовал крепкой сбалансированной еды. Корниш пасти

Бриуаты с курицей, черносливом и орехами

Бриуаты — это марокканские конвертики из тонкого хрупкого теста, внутри которых может жить что угодно. Рецепт Морада Рафауи, который был шефом московского ресторана Marrone. Бриуаты с курицей, черносливом и орехами

Буреки с мясом

Традиционные турецкие пирожки — рубленые говядина с бараниной смешиваются с луком, чесноком, зирой и оливковым маслом и заворачиваются в тончайшее тесто фило, из которого в странах южного Средиземноморья готовят львиную долю выпечки. Буреки с мясом

Эмпанадас с потрохами

Эмпанадас — это латиноамериканские жареные пирожки с абсолютно любой начинкой. Для этого рецепта понадобятся телячья зобная железа, говяжий жир и рубец. Так готовит пирожки аргентинский повар Себастьян Охеда, возглавлявший кухню московского ресторана «Эль гаучо». Эмпанадас с потрохами

Творожные пирожки «карманчики»

Сладкие творожные пирожки, начинка которых украшена лимонной цедрой, а тесто — двумя ложками коньяка или рома. Творожные пирожки «карманчики»

Пирожки с лососем

Маленькие порционные пирожки из готового слоеного теста, начинка которых напоминает нутро французского киша: смесь из бланшированной брокколи, лосося, яиц и творожного сыра. Пирожки с лососем

Пирожки из слоеного теста с луком-пореем и сыром

Адыгейский сыр, белые части лука-порея и сухие белые толченые грибы соединяются вместе и плотно заворачиваются в тесто. Пирожки из слоеного теста с луком-пореем и сыром

Пирожки с луком-пореем

Печеные пирожки, основу которых составляют два вида тушеного лука — репчатого и порея. Лук смешивается с тмином, сметаной и пармезаном, который легко меняется на другой схожий твердый сыр. Пирожки с луком-пореем

Пирожки с рикоттой и грибами

Сытные пирожки, начиненные шампиньонами и лисичками, приправленными фенхелем, чесноком и лимонным соком. Пирожки с рикоттой и грибами

Пирожки с капустой и яйцом

Классические пирожки с капустой и яйцом. Тесто, которое в них используется, можно использовать и для других начинок, в том числе и сладких. Нежные пирожки с капустой и яйцом

Пирожки слоеные с курицей и пармезаном

Быстрый рецепт, в котором вареная курица смешивается с луком и пармезаном. Пармезан легко меняется на другой отдаленно похожий сыр, а вот тесто должно быть обязательно дрожжевое, чтобы пышной оболочкой оттенить белковую начинку. Пирожки слоеные с курицей и пармезаном

Пирожки домашние с мясом и капустой

Сначала надо приготовить дрожжевое тесто, а после упаковать в него тушеные свинину с капустой. Капуста с мясом приправляются перцем, при желании к ним можно добавить еще каких-нибудь любимых подходящих специй. Пирожки домашние с мясом и капустой

Кулебяка с рыбой

Эта кулебяка — двухэтажная, в ней слоями выложены палтус, грибы, лосось и отварной рис. Рецепт шефа ресторана Ruski Александра Волкова-Медведева. Кулебяка с рыбой

Капустный пирог

Подробный пошаговый рецепт, силы в котором расставлены таким образом, что тесто и начинка соревнуются между собой в нежности. Можно есть в горячем и в холодном виде. Капустный пирог

Еще одна бронебойная закуска — горячая или холодная, в зависимости от вашего желания. Один из немногих пирогов, которые не сильно уступают самим себе на следующий день или даже через день после приготовления.

Пирог со шпинатом и зеленым луком

Один из самых популярных рецептов на нашем сайте. Лук, шпинат и греческий сыр фета замешиваются в тугую замазку, которая быстро выпекается на тонком слоеном тесте. Солить пирог не надо, соли, содержащейся в фете, должно хватить. Но тогда нужно готовить именно с сыром фета, а не с его пресными сородичами. Пирог со шпинатом и зеленым луком