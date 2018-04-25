Французская пицца: идеальная закуска в хрустящем багете

Пицца — это без сомнения одна из самых популярных в мире закусок, сытность которой конкурирует разве что с количеством вариантов ее же исполнения. Единственным же недостатком является лишь то, что без владения таинством приготовления теста под основу и наличия специальной печи вам вряд ли удастся в точности воссоздать дома неповторимое блюдо итальянских пиццайола. Но совершенно не обязательно расстраиваться по этому поводу, а лучше принять ситуацию как шанс попробовать что-то совершенно новое. Этим вполне может стать хрустящая французская пицца, которую без труда можно приготовить в багете, нисколько не ограничивая себя в выборе начинки. Чтобы у вас не возникло никаких проблем с ее приготовлением, мы подробно расскажем о совсем нехитром процессе и даже предложим несколько вариантов наполнения, пока вы сами не почувствуете в себе тягу к экспериментам.

— Подготовка багета —

Разрезав багет пополам и сразу заполнив его начинкой, вы рискуете получить на выходе разваливающееся на части нечто, есть которое можно будет лишь ложкой. Чтобы такого не произошло, поместите половинки багета на пять минут в разогретую духовку и дождитесь, пока они поджарятся. Далее не лишним будет натереть слегка затвердевший срез зубчиком чеснока, что придаст блюду дополнительный аромат в независимости от того, что вы положите сверху. Впереди вас ждет несколько почти классических вариантов наполнения, которые избавят от тягот выбора, если есть хочется прямо здесь и прямо сейчас.

— Основа основ: пепперони с базиликом —

Эта пицца в багете всеми силами демонстрирует свою связь со старшим итальянским братом, предлагая оценить классическое сочетание сыра с салями и травами в переложении на современную основу.

Ингредиенты: Мягкий французский хлеб 30-35 сантиметров — 1 шт Чеснок — 1 зубчик Томатный соус — ½ чашки Крупно нарезанная моцарелла — 1 чашка Нарезанная пепперони — 120 гр Измельченный красный перец — ¼ ч.л. Нарезанный базилик — 2 ст.л.

Приготовление: Предварительно запеките разрезанный вдоль багет в духовке, разогретой до 220 градусов по Цельсию. Через 5 минут выньте хлеб и натрите его чесноком. Нанесите томатный соус на срезы, посыпьте моцареллой, пепперони и красным перцем. Снова поместите багет в духовку на 10 минут или до момента пока сыр не расплавится. Перед подачей посыпьте сверху базиликом.

— Новая классика: курица-барбекю —

Ингредиенты: Растительное масло — 2 ч.л. Мелко нарезанный репчатый лук — 1 шт Мягкий французский хлеб 30-35 сантиметров — 1 шт Чеснок — 1 зубчик Мелко нарезанная курица-гриль — 2 чашки Соус барбекю — ½ чашки + 2 ст.л. Крупно нарезанная моцарелла — 100 гр Крупно нарезанная кинза — 3 ст.л.

Приготовление: Начните приготовление с обжарки лука в кипящем масле до появления у него полупрозрачности и мягкости. Отложив сковороду, проведите подготовительное запекание и обработку чесноком багета.

Смешайте курицу с четвертью чашки соуса барбекю в миске, а 6 ст.л. соуса распределите по срезам хлеба. Первым слоем выложите обжаренный лук, еще раз нанесите остатки соуса и поместите сверху курицу, присыпав все моцареллой.

Запекайте все 10 минут в духовке до появления у расплавленной моцареллы золотисто-коричневого оттенка. Подайте, посыпав кинзой.

— Итальянская версия с рикоттой и соусом песто —

Ингредиенты: Разрезанные пополам помидоры черри — 3 чашки Оливковое масло — 1 ст.л. + 2 ч.л. Кошерная соль — ¼ ч.л. или больше по вкусу Свежемолотый черный перец — ¼ ч.л. или больше по вкусу Мягкий французский хлеб 30-35 сантиметров — 1 шт Чеснок — 1 зубчик Рикотта — ½ чашки Крупно тертый пармезан — ¾ чашки Соус песто — 2 ст.л.

Приготовление: Смешайте помидоры, 1 ст.л. масла, соль, перец, а затем 13 минут запекайте смесь на листе в прогретой до 220 градусов по Цельсию духовке. Подготовьте багет. Нанесите ложкой рикотту на срезы, сверху запеченную томатную смесь и пармезан.

Пока багет с начинкой запекается (10 минут) смешайте соус песто с остатками масла, а затем аккуратно вылейте однородную массу на пипццу.