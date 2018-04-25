Тестируем сервис доставки еды. Разбираемся в эффективности дробного питания

Сколько раз в день нужно есть, чтобы не быть голодным? Пятиразовое питание для похудения.

Несмотря на огромное количество ультрасовременных методик похудения, наиболее эффективными остаются самые простые способы. Есть часто, но понемногу — полезнейшая пищевая привычка, которую просто необходимо внести в свою жизнь. Ведь дробное питание — простой и действенный способ стать стройнее без постоянного чувства голода и вины за постоянные срывы в процессе диеты. А главное — без резкого изменения образа жизни.

От голода полнеют

… а ещё испытывают чувство вины и пускаются во все тяжкие, покупая торты и шоколадки, пытаясь «растормошить» организм при помощи быстрых углеводов и пары ложек сахара. Запомните главное: в жировой прослойке находится огромное количество токсинов. Когда вы голодаете, вы вынуждаете организм питаться за счёт уже накопленного жира. В результате чего токсины и шлаки попадают в кровь и отравляют все системы органов. Поэтому бесконтрольное голодание (если вы, конечно, не делаете этого под присмотром врача) может вызвать обострение различных заболеваний.

Естественное похудение

Сам принцип дробного питания для похудения состоит в том, что похудение при этой диете происходит за счёт следующих факторов.

Несколько полезных правил:

Совет: если вы не представляете, где найти время на готовку пятиразового меню на день и вам тяжело организовать этот процесс своими силами, воспользуйтесь сервисом по доставке готовой здоровой еды. Не так давно мы тестировали питание от компании Let Be Fit. Далее в материале мы поделимся с вами выдержками из рациона Light (1000-1100 Ккал в сутки).

Приблизительный рацион пятиразового питания

Завтрак = белки + углеводы

Почему? Идеальный завтрак должен быть насыщен сложными углеводами и белками. Углеводы — это «быстрая» энергия: они интенсивно расщепляются на калории и мгновенно обеспечивают нам прилив сил. Белки, напротив, отдают энергию медленно и обеспечивают нам дополнительный ресурс.

В меню Let Be Fit: Омлет с шампиньонами и зеленью Состав: молоко 2%, яйца, шампиньоны, специи Калорийность: 264 Ккал — 29,6 Белки / 11,2 Жиры / 11,4 Углеводы

Второй завтрак = клетчатка + белок Сырники с изюмом, запеченные на гриле Состав: творог 2,5% фермерский, изюм, стевия, разрыхлитель, яйцо. Калорийность: 187Ккал — 18,6 Белки / 3,9 Жиры / 19,5 Углеводы

Настя Цымбаревич: «Мы с коллегами тестировали программу Light в течение недели. На мой взгляд, в использовании сервиса по доставке еды есть масса неоспоримых плюсов: вечернее время на готовку можно посвятить общению с близкими или себе любимой. А если вы вдруг ощутите сильный голод во время рабочего дня, то нет никакой необходимости бежать за снеками для перекуса в ближайший супермаркет или ждать, когда коллеги составят вам компанию и соберутся на обед. Помимо этого я убедилась в том, что пятиразовое питание может быть разнообразным и в этом его главное преимущество. Лично мне иногда было очень сложно соблюдать строгую диету из-за одних и тех же блюд и продуктов в рационе».

Обед = белок + клетчатка + углеводы

Рацион обеда должен быть сбалансированным. В нем должно быть место и для белка, и для углеводов, и для клетчатки.

Мини-шашлычки из куриного филе и булгур с овощами Состав: куриное филе, соевый соус, специи, ассорти из овощей. Калорийность: 245 Ккал — 17,6 Белки / 7,3 Жиры / 27,2 Углеводы

Полдник = лёгкая углеводная загрузка.

Салат греческий Состав: брынза, помидоры, огурцы, перец, маслины, заправка Калорийность: 194 Ккал — 12,95 Белки / 4 Жиры / 26,75 Углеводы

Ужин = белок.

Треска, запечённая с лечо из овощей Состав: треска, ассорти из овощей, кукурузная мука, специи, томатный соус Калорийность: 250 Ккал — 29,8 Белки / 9 Жиры/ 12,4 Углеводы

Пятиразовое питание благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Маленькие порции пять раз в день быстро перевариваются, усваиваются и выводятся из организма, а это значит, что лишние жиры не имеют ни малейшего шанса задержаться и превратиться в дополнительные килограммы. Питайтесь вкусно, правильно и сбалансированно! Помните, что вы — то, что едите.