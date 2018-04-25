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Скорлупка к чаю. Полезное средство для рассады всем пригодится
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Скорлупка к чаю. Полезное средство для рассады всем пригодится 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера свекровь пришла из магазина воодушевленная. Выгрузила из пакета три десятка яиц. Выяснилось, готовится к дачному сезону. Под рассаду купила.
И я, сначала подивившись аппетитам родственницы — куда ей столько куриных яиц, вспомнила: ну конечно! В половинках яичных скорлупок отлично прорастают семена. Так делала моя бабушка. Нужно наполнить «чашечки» яиц грунтом и в каждую посадить по несколько семечек. Пока росток пробивается сквозь землю, его не поливают обильно, только слегка сбрызгивают водой. Но делать это нужно каждый день. Хранить такие натуральные горшочки можно прямо в магазинном лотке для яиц — очень удобно и даже стильно. Побеги в скорлупках прорастают крепкими.
Кстати, есть и другие непривычные варианты использования яичной скорлупы в хозяйстве — не все же ее в мусор выбрасывать. Рассказываю.
Например, можно смолоть скорлупу в муку и использовать ее вместо сахара. А если быть точным — вместо покупного сахарозаменителя. Мука из яичной скорлупы хорошо приглушает горечь кофе и чая и не вредит вашей фигуре. Худеющие к лету сладкоежки особенно оценят.
А есть рецепт еще более неожиданный и экологичный. Если периодически засыпать такую муку в сливную трубу кухонной раковины, то она не будет засоряться. Все дело в том, что яичная скорлупа — замечательный абсорбент: она буквально притягивает жир и грязь. Так что имейте в виду: в непрекращающейся войне с засорами можно вполне себе обойтись без «химического оружия».
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