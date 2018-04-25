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В Калининградской области начали высаживать картофель и сеять овощи
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В Калининградской области начали высаживать картофель и сеять овощи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининградской области, единственном регионе Северо-Западного федерального округа, начали высаживать картофель и сеять овощи, сообщили в региональном минсельхозе.
Сейчас план по высадке картофеля выполнен на 17%, по овощам открытого грунта — на 10%.
«Традиционно ключевые производители картофеля в области — Гурьевский, Гвардейский, Славский и Багратионовский городские округа. Региональный лидер производства овощей в открытом грунте — Гурьевский округ, здесь предусматривается засеять ими свыше 500 гектаров, на сегодняшний день реализовано 15% от плана», — рассказали в минсельхозе.
Отметим, что яровые культуры на данный момент они посеяны на треть от плана — на площади около 36,5 тысячи гектаров.
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