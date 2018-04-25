Съедобная пена и другие сомнительные современные фуд-тренды

Сегодня модные тренды диктуют обществу не только как одеваться, но даже что есть. Владельцы заведений идут на разнообразные ухищрения, чтобы привлечь клиентов. Главную роль зачастую играет внешний вид пищи, поскольку пользователи сети привыкли показывать свою еду миру, а красивые фото могут привлечь новых клиентов. Однако порой люди забывают о вкусе лакомств, отдавая предпочтение красивому внешнему виду, от чего особенно страдает легкодоступная и разнообразная уличная пища.

Бургеры из пончиков

В погоне за эксклюзивом в некоторых заведениях объединяют несочетаемые продукты, которыми выступили бургеры и пончики. Контраст соленого и сладкого не всем приходится по вкусу, причем это может стать причиной расстройства желудка. Также это блюдо является чрезвычайно калорийным, поскольку в одной порции содержится около 2 тысяч калорий. Суши-бурито

Это необычное блюдо выглядит так, будто сушист не разрезал готовый ролл. К тому же он имеет весьма внушающие размеры, свойственные бурито, что можно сказать и о начинке этого блюда. Золотые хлопья

Золотые хлопья обычно встречают в дорогих ресторанах, а блюда с таким ингредиентом зачастую имеют слишком высокие цены для простого населения. Однако первое мнение обманчиво, поскольку пять литров 24-каратного золота стоит всего пять долларов. Все, кто пробовал золотые хлопья, отмечают, что вкуса у этого продукта нет, а во рту после него остается неприятное ощущение. Хлеб с посыпкой

В Австралии стал особенно популярным хлеб, намазанный маслом и посыпанный разноцветной кондитерской присыпкой. Такое лакомство требует минимальных затрат, но те, кто пробовал его, отмечают, что вкус оставляет желать лучшего. Съедобная пена

В последнее время модные и дорогие заведения стали выделяться присутствием в меню блюд молекулярной кухни. Если у посетителей нет больших денег на такие новинки, они могут порадовать себя съедобной пеной. Фрикшейк

Эти необычные на вид молочные коктейли набирают популярность, а единственное, что в них привлекает покупателя, это помпезность и явный перебор с ингредиентами. Некоторые заведения используют для фрикшейков сахарную вату, мороженое и даже бургеры, не говоря уже о разнообразных​ сладостях. Мороженное

Разнообразие мороженого покоряет сердца сладкоежек, но некоторые вкусы могут удивить потребителя. Например, сейчас можно попробовать мороженное со вкусом пива, морепродуктов, авокадо и других, несовместимых на первых взгляд, продуктов.]]>