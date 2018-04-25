Спокойной ночи: лучшие средства для тела с лавандой

Ванночка для спа-маникюра, сыворотка для жирной кожи с ароматом лавандовых полей, гель для душа, мысленно переносящий в Прованс, и другие средства с экстрактом лаванды, которые протестировала редакция BeautyHack.

Пена для ванн Lavande, L’Occitane

Для меня все, что связано с лавандой, — бальзам на душу. И аромат, и фиолетовый цвет, и сама лаванда. У нас в семье есть традиция — привозить из Франции мешочки с этими цветами. Я всегда кладу их под подушку, чтобы крепче спалось. Как же здорово, что перед сном еще можно принять и ванну с ароматной пеной — она наполняется запахом лаванды и переносит мыслями и душой в Прованс. Средство дает обильную пену — радуюсь, как в детстве.

У меня большая упаковка в 500 мл, но расходуется она экономно: в теплую воду добавляю 2-3 столовые ложки средства. По текстуре напоминает прозрачный гель для душа. В составе, кстати, есть и масло лаванды, так что это не просто отдушка. Идеальное завершение тяжелого рабочего дня или даже недели — полежать в джакузи 30-40 минут с этой пеной: ощущение — будто бы сходила в спа.

Цена за 500 мл. : 2 350 руб.

Очищающий лосьон для жирной кожи Eco Pure Eau Rebalancing Skin Ecosystem Lotion, Salin de Biosel

При словосочетании «лосьон для жирной кожи» сразу представляю жидкость с неповторимым ароматом спирта, сжигающую кожу дотла, чтобы вообще никогда не блестела. Но изучив состав и действие лосьона от профессионального бренда Salin de Biosel, поняла, что это все предрассудки, и средства для жирной кожи тоже могут ее питать, увлажнять и даже успокаивать.

Состав средства звучит как поэзия: лист мяты водной, кора бамбука, минералы Мертвого моя, экстракт алоэ и, конечно, лаванда — именно благодаря ей лосьон волшебно пахнет и настраивает на релакс. Я, обладательница комбинированного типа кожи, наношу средство только на Т-зону, но тем, у кого кожа жирная, советую использовать на лице и шее, а также освежать кожу лосьоном в течение дня — удобная форма спрея это, к счастью, позволяет.

Цена: 3 100 руб.

Молочко для тела «Лаванда», Loccitane

Если вы истинный любитель аромата лаванды, то это молочко для тела просто создано для вас: выраженный, очень насыщенный аромат при нанесении становится более спокойным и легким, но ощутимым. Молочко белого цвета имеет нежную текстуру, которая легко распределяется по коже. Однако впитывается молочко не так быстро, поэтому наносить перед сном — идеальный вариант.

Кожа после средства очень увлажненная даже в холода, потому что состав обогащен маслом карите, а эфирное масло лаванды не только дарит приятные ощущения, но и успокаивает перед сном.

Цена: 1990 руб.

Ванночка для рук «Лаванда», La Ric Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Сам бренд La Ric появился в 1984 году в Австрии: Соня Прусек, дочка кондитеров (с 1916 года ее семья владеет самой крупной в Европе сетью кондитерских), решила придать процедуре ухода за руками и ногами новый смысл. Согласно ее философии, уход за телом — такой же источник удовольствия, как и вкусная еда. Именно поэтому в состав первых средств по уходу за кожей La Ric вошли «съедобные» ингредиенты: шоколад, корица, абрикос, орех макадамии, авокадо.

Но мне предстояло попробовать средство с ароматом любимого цветка — лаванды. В красивой стеклянной упаковке насыщенного фиолетового цвета таится прозрачное масло, но, когда его выливаешь, оно больше напоминает воду, а не масло. Его можно использовать и для ванны (при контакте с водой приобретает мягкую молочную текстуру), и для маникюра, и для педикюра. Делает кожу шелковистой, мягкой за счет масел в составе.

Мой любимый прием перед сном: растираю пару капель в руках, глубоко вдыхаю аромат три-четыре раза — такой вот домашний сеанс ароматерапии, который помогает восстановить силы и снять стресс.

Цена: 4 680 руб.

Гель для душа «Лаванда», L'Occitane

Аромат для любителей и почитателей лаванды превратит обычное принятие душа/ванны в спа. Консистенция средства густая, оно отлично пенится — хочется сказать и об экономичном расходе средства, но гель такой классный, что хочется всю банку вылить на себя сразу! Вроде бы самый обычный банный ритуал, но… вот вы уже не в душе, а где-то в Провансе среди цветущих лавандовых полей. Помимо шикарного запаха вы получите еще и отличное увлажнение за счет эфирных масел в составе геля.

Цена: 1450 рублей

Сыворотка для жирной кожи Eco Pure Serum, Salin de Biosel

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Сыворотка с ароматом цветущих лавандовых полей предназначена для жирной и комбинированной кожи, склонной к появлению акне. И уж точно понравится тем, кто хочет идеальную дозу увлажнения — ни больше, ни меньше. Экстракт исландского лишайника в составе помогает избавиться от блеска, проступающего в течение дня (кожа становится матовой как у фарфоровой куклы), а экстракт кервеля снимает воспаление. Не обошлось и без лучшего друга жирной кожи — экстракта цветка лаванды, который снимает раздражение и работает как антисептик. А тот факт, что сыворотка содержит энергетические коды инь и ян возводит ее в разряд магии.

Цена: 7 700 руб.

Гель для душа и ванны «Лаванда и Ежевика», Yves Rocher

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Аромат этого геля более сладкий, чем классический лавандовый. Определенно можно учуять нотки, но подойдет больше для гурманов-сладкоежек. Гель легкий по текстуре, быстро пенится и так же быстро смывается, не оставляя налета на теле. Кожа после него очень мягкая и гладкая. Формула геля на 98% состоит из натуральных компонентов, а упаковка биоразлагаемая, поэтому подлежит вторичной переработке. Если вы любительница натуральных составов, а также заботитесь об окружающей среде, то этот гель — для вас.

Цена: 249 руб.

Крем для тела Moisturizing Body Cream Hydra 24, Lundenilona

Тестировала ассистент редакции BeautyHackАня Хоботова

Российскому бренду Lundenilona уже семь лет, а назван он в честь основательницы — Илоны Лунден. Марка начинала с одного средства — эликсира для волос и кожи, а главная фишка бренда остается таковой и по сей день — ставка делается на идеальный натуральный состав. Сейчас ассортимент компании расширился до средств для волос, кожи и даже зубов, а представительства Lundenilona есть в Беларуси и Казахстане.

Бренд давно украл мое сердце, очередная баночка с кремом для лица уже заканчивается и пора выходить на охоту. На этот раз ко мне в руки попал Moisturizing Body Cream 24.

В его состав вошли одни из самых мощных натуральных гидратантов: гиалуроновая кислота и галактоарабинан, отвечающие за сохранение влаги, пантенол и глицерин, мгновенно устраняющие сухость и раздражение, маннан и трегалоза, улучшающие эластичность тканей.

8 природных экстрактов, четыре масла и дистилляты цветов делают аромат крема воздушным и цветочным, будто окунаешься в весеннее поле лаванды, ромашки и васильков. После первого использования кожа заметно улучшилась. Мои самые сухие места на теле — колени, локти и голени — стали мягче и приятнее на ощупь. Крем обеспечивает глубокое проникновение и максимально защищает от внешних воздействий: ветра, обогревателей, кондиционеров и так далее. Маленький лайфхак: крем идеально подходит для домашнего самомассажа.

Цена: 1990 руб.

Крем для тела Stress-Fix Body Creme, Aveda

Уже несколько лет я страдаю хроническими бессонницами. В этом месяце справляться с этим состоянием мне помогли советы сомнолога и этот чудо-крем. В средстве прекрасно все, начиная от аромата и заканчивая составом.

Во-первых, у него приятная плотная консистенция, которая легко распределяется по коже и достаточно быстро впитывается. Кожа становится увлажненной, причем в глубоких слоях кожи (утром встаю без ощущения сухости и про шелушения удалось забыть).

В составе только натуральные ингредиенты, главный из которых — лаванда. Работает она как натуральный антистресс — после ванны устраиваю легкую спа-процедуру и засыпаю быстрее.

Цена: около 5 500 руб.

Крем Eco Pure Creme, Salin de Biosel

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Salin de Biosel — это профессиональная итальянская косметика. Продукция бренда разработана специально для профессионального использования, сочетает в себе инновационные средства и уникальные концепции их применения. Сегодня расскажу вам о креме, который создан для домашнего ухода за жирным типом кожи.

Если вы читаете наши обзоры внимательно, то уже помните, что у меня жирная кожа и я активно тестирую средства именно для этого типа. Итак, специализированный крем на основе экстракта лаванды очень богат полезными компонентами: тут масла черного тмина (обожаю!) и тыквы, экстракт капусты белокочанной, масло ши, кора корицы и даже микроэлементы коллоидного золота. Согласитесь, состав так и кричит: «Скорее нанеси меня на кожу!». Да, моя любовь к черному тмину кажется пропагандой, но не забывайте, что это сильный природный антибиотик, который хорошо снимает воспаления и раздражения, — а для жирной кожи они очень характерны. Плюс, в тандеме с лавандой создает матирующий эффект.

Я очищаю кожу лосьоном и наношу крем на кожу лица и шеи (вечером добавляю на зону декольте). Средство очень хорошо впитывается и не оставляет жирного блеска и липкого эффекта.

Цена: 5 960 руб.