Спокойной ночи: лучшие средства для тела с лавандой 

Ванночка для спа-маникюра, сыворотка для жирной кожи с ароматом лавандовых полей, гель для душа, мысленно переносящий в Прованс, и другие средства с экстрактом лаванды, которые протестировала редакция BeautyHack.
Пена для ванн Lavande, L’Occitane
Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева
Для меня все, что связано с лавандой, — бальзам на душу. И аромат, и фиолетовый цвет, и сама лаванда. У нас в семье есть традиция — привозить из Франции мешочки с этими цветами. Я всегда кладу их под подушку, чтобы крепче спалось. Как же здорово, что перед сном еще можно принять и ванну с ароматной пеной — она наполняется запахом лаванды и переносит мыслями и душой в Прованс. Средство дает обильную пену — радуюсь, как в детстве.
У меня большая упаковка в 500 мл, но расходуется она экономно: в теплую воду добавляю 2-3 столовые ложки средства. По текстуре напоминает прозрачный гель для душа. В составе, кстати, есть и масло лаванды, так что это не просто отдушка. Идеальное завершение тяжелого рабочего дня или даже недели — полежать в джакузи 30-40 минут с этой пеной: ощущение — будто бы сходила в спа.
Цена за 500 мл. : 2 350 руб.
Очищающий лосьон для жирной кожи Eco Pure Eau Rebalancing Skin Ecosystem Lotion, Salin de Biosel
Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская
При словосочетании «лосьон для жирной кожи» сразу представляю жидкость с неповторимым ароматом спирта, сжигающую кожу дотла, чтобы вообще никогда не блестела. Но изучив состав и действие лосьона от профессионального бренда Salin de Biosel, поняла, что это все предрассудки, и средства для жирной кожи тоже могут ее питать, увлажнять и даже успокаивать.
Состав средства звучит как поэзия: лист мяты водной, кора бамбука, минералы Мертвого моя, экстракт алоэ и, конечно, лаванда — именно благодаря ей лосьон волшебно пахнет и настраивает на релакс. Я, обладательница комбинированного типа кожи, наношу средство только на Т-зону, но тем, у кого кожа жирная, советую использовать на лице и шее, а также освежать кожу лосьоном в течение дня — удобная форма спрея это, к счастью, позволяет.
Цена: 3 100 руб.
Молочко для тела «Лаванда», Loccitane
Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова
Если вы истинный любитель аромата лаванды, то это молочко для тела просто создано для вас: выраженный, очень насыщенный аромат при нанесении становится более спокойным и легким, но ощутимым. Молочко белого цвета имеет нежную текстуру, которая легко распределяется по коже. Однако впитывается молочко не так быстро, поэтому наносить перед сном — идеальный вариант.
Кожа после средства очень увлажненная даже в холода, потому что состав обогащен маслом карите, а эфирное масло лаванды не только дарит приятные ощущения, но и успокаивает перед сном.
Цена: 1990 руб.
Ванночка для рук «Лаванда», La Ric Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева
Сам бренд La Ric появился в 1984 году в Австрии: Соня Прусек, дочка кондитеров (с 1916 года ее семья владеет самой крупной в Европе сетью кондитерских), решила придать процедуре ухода за руками и ногами новый смысл. Согласно ее философии, уход за телом — такой же источник удовольствия, как и вкусная еда. Именно поэтому в состав первых средств по уходу за кожей La Ric вошли «съедобные» ингредиенты: шоколад, корица, абрикос, орех макадамии, авокадо.
Но мне предстояло попробовать средство с ароматом любимого цветка — лаванды. В красивой стеклянной упаковке насыщенного фиолетового цвета таится прозрачное масло, но, когда его выливаешь, оно больше напоминает воду, а не масло. Его можно использовать и для ванны (при контакте с водой приобретает мягкую молочную текстуру), и для маникюра, и для педикюра. Делает кожу шелковистой, мягкой за счет масел в составе.
Мой любимый прием перед сном: растираю пару капель в руках, глубоко вдыхаю аромат три-четыре раза — такой вот домашний сеанс ароматерапии, который помогает восстановить силы и снять стресс.
Цена: 4 680 руб.
Гель для душа «Лаванда», L'Occitane
Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина
Аромат для любителей и почитателей лаванды превратит обычное принятие душа/ванны в спа. Консистенция средства густая, оно отлично пенится — хочется сказать и об экономичном расходе средства, но гель такой классный, что хочется всю банку вылить на себя сразу! Вроде бы самый обычный банный ритуал, но… вот вы уже не в душе, а где-то в Провансе среди цветущих лавандовых полей. Помимо шикарного запаха вы получите еще и отличное увлажнение за счет эфирных масел в составе геля.
Цена: 1450 рублей
Сыворотка для жирной кожи Eco Pure Serum, Salin de Biosel
Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская
Сыворотка с ароматом цветущих лавандовых полей предназначена для жирной и комбинированной кожи, склонной к появлению акне. И уж точно понравится тем, кто хочет идеальную дозу увлажнения — ни больше, ни меньше. Экстракт исландского лишайника в составе помогает избавиться от блеска, проступающего в течение дня (кожа становится матовой как у фарфоровой куклы), а экстракт кервеля снимает воспаление. Не обошлось и без лучшего друга жирной кожи — экстракта цветка лаванды, который снимает раздражение и работает как антисептик. А тот факт, что сыворотка содержит энергетические коды инь и ян возводит ее в разряд магии.
Цена: 7 700 руб.
Гель для душа и ванны «Лаванда и Ежевика», Yves Rocher
Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова
Аромат этого геля более сладкий, чем классический лавандовый. Определенно можно учуять нотки, но подойдет больше для гурманов-сладкоежек. Гель легкий по текстуре, быстро пенится и так же быстро смывается, не оставляя налета на теле. Кожа после него очень мягкая и гладкая. Формула геля на 98% состоит из натуральных компонентов, а упаковка биоразлагаемая, поэтому подлежит вторичной переработке. Если вы любительница натуральных составов, а также заботитесь об окружающей среде, то этот гель — для вас.
Цена: 249 руб.
Крем для тела Moisturizing Body Cream Hydra 24, Lundenilona
Тестировала ассистент редакции BeautyHackАня Хоботова
Российскому бренду Lundenilona уже семь лет, а назван он в честь основательницы — Илоны Лунден. Марка начинала с одного средства — эликсира для волос и кожи, а главная фишка бренда остается таковой и по сей день — ставка делается на идеальный натуральный состав. Сейчас ассортимент компании расширился до средств для волос, кожи и даже зубов, а представительства Lundenilona есть в Беларуси и Казахстане.
Бренд давно украл мое сердце, очередная баночка с кремом для лица уже заканчивается и пора выходить на охоту. На этот раз ко мне в руки попал Moisturizing Body Cream 24.
В его состав вошли одни из самых мощных натуральных гидратантов: гиалуроновая кислота и галактоарабинан, отвечающие за сохранение влаги, пантенол и глицерин, мгновенно устраняющие сухость и раздражение, маннан и трегалоза, улучшающие эластичность тканей.
8 природных экстрактов, четыре масла и дистилляты цветов делают аромат крема воздушным и цветочным, будто окунаешься в весеннее поле лаванды, ромашки и васильков. После первого использования кожа заметно улучшилась. Мои самые сухие места на теле — колени, локти и голени — стали мягче и приятнее на ощупь. Крем обеспечивает глубокое проникновение и максимально защищает от внешних воздействий: ветра, обогревателей, кондиционеров и так далее. Маленький лайфхак: крем идеально подходит для домашнего самомассажа.
Цена: 1990 руб.
Крем для тела Stress-Fix Body Creme, Aveda
Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова
Уже несколько лет я страдаю хроническими бессонницами. В этом месяце справляться с этим состоянием мне помогли советы сомнолога и этот чудо-крем. В средстве прекрасно все, начиная от аромата и заканчивая составом.
Во-первых, у него приятная плотная консистенция, которая легко распределяется по коже и достаточно быстро впитывается. Кожа становится увлажненной, причем в глубоких слоях кожи (утром встаю без ощущения сухости и про шелушения удалось забыть).
В составе только натуральные ингредиенты, главный из которых — лаванда. Работает она как натуральный антистресс — после ванны устраиваю легкую спа-процедуру и засыпаю быстрее.
Цена: около 5 500 руб.
Крем Eco Pure Creme, Salin de Biosel
Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина
Salin de Biosel — это профессиональная итальянская косметика. Продукция бренда разработана специально для профессионального использования, сочетает в себе инновационные средства и уникальные концепции их применения. Сегодня расскажу вам о креме, который создан для домашнего ухода за жирным типом кожи.
Если вы читаете наши обзоры внимательно, то уже помните, что у меня жирная кожа и я активно тестирую средства именно для этого типа. Итак, специализированный крем на основе экстракта лаванды очень богат полезными компонентами: тут масла черного тмина (обожаю!) и тыквы, экстракт капусты белокочанной, масло ши, кора корицы и даже микроэлементы коллоидного золота. Согласитесь, состав так и кричит: «Скорее нанеси меня на кожу!». Да, моя любовь к черному тмину кажется пропагандой, но не забывайте, что это сильный природный антибиотик, который хорошо снимает воспаления и раздражения, — а для жирной кожи они очень характерны. Плюс, в тандеме с лавандой создает матирующий эффект.
Я очищаю кожу лосьоном и наношу крем на кожу лица и шеи (вечером добавляю на зону декольте). Средство очень хорошо впитывается и не оставляет жирного блеска и липкого эффекта.
Цена: 5 960 руб.