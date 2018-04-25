Огурлимон и синяя клубника: что впаривают доверчивым дачникам

Красные баклажаны, белые огурцы и синяя клубника… Каких только семян не найдешь в магазинах и в Интернете с обещаниями вырастить необычный урожай великолепного вкуса. Однако в погоне за новыми сортами овощей и фруктов дачники рискуют быть жестоко обманутыми. Среди экзотики, которую они заказывают и сажают, лишь 20% растений оправдывают их ожидания. «КВ» провел расследование, чтобы выяснить, как не попасться на удочку мошенников. И каким сортам действительно стоит доверять.

Кто ж его посадит — он же Интернет!

Самый популярный вид дачного шопинга на сегодняшний день — это покупка китайских семян через Интернет. Однако опыт горе-покупателей показывает, что удачным здесь оказывается чаще всего одно приобретение — белый огурец. Этот сорт действительно существует. Огурчики вырастают молочно-белого цвета с нежной, не пупырчатой кожурой. Однако на вкус они, по мнению покупателей, сильно уступают своим зеленым братьям.

Больше ничего неожиданного вырастить из китайских семян, как правило, не удается. Поэтому красочные отфотошопленные картинки на пакетиках с семенами — абсолютный обман. В природе не может быть синей клубники, однако люди, поверив в это чудо селекции, бросаются ее покупать. А потом, глубоко разочарованные, созерцают на грядках обычные красные ягоды.

Печальный опыт выращивания «синей» клубники имеет Елизавета Трофимова из Серпухова:

— Я выращивала семена в рассаде — в итоге получилось десять кустов. Посадила их осенью, а урожай собирала в июне. И с небольшой плантации удалось собрать две жменьки клубники. Только не голубой, а самой обычной, красной. Я бы даже не сказала, что это клубника, — она безвкусная.

А вот, например, черная клубника в природе действительно существует. Правда, не такая, как на картинке. Она темно-бордовая и лишь в отсутствие солнечного света кажется черной. Белая клубника тоже набирает популярность у любителей экзотики, при этом стоит отметить, что в отличие от других колоритных родственников она действительно вкусная. А с земляникой никаких метаморфоз до сих пор еще не происходило. Зато селекционеры «оторвались» на клубничных цветках. У новых сортов уже не белые цветы, а ярко-малиновые и розовые.

ЦИТАТА

— Всем хочется иметь на своих участках необыкновенные растения, экзотику. Этим пользуются недобросовестные продавцы — они каждый год придумывают что-то новое. Советую дачникам не вестись на такой маркетинг или по крайней мере быть готовыми к разочарованию, — предупреждает садовод со стажем Елена Симакова. — При покупке семян и саженцев рекомендую быть внимательнее, не стесняйтесь спросить у продавца об их происхождении.

Чудеса еще случаются!

И все же не надо думать, что любой овощ или фрукт необычного цвета — это стопроцентный обман. Ведь селекционеры не зря едят свой хлеб, порой у них получаются поразительные гибриды, достойные внимания.

— В этом сезоне меня заинтересовали красные африканские баклажаны, — рассказала «КВ» ведущий агроном лаборатории плодоводства Тимирязевской сельхозакадемии Ольга Сырицо. — Я впервые увидела их в супермаркете под названием «тыква на ножке». В Интернете их еще называют деформированными помидорами. Очень интересная культура. По вкусу красные баклажаны, конечно, уступают классическим, поэтому они не заинтересуют садоводов, предпочитающих богатый урожай и необыкновенный вкус. А вот тем, кто стремится получить удовольствие от самого процесса выращивания, думаю, они придутся по нраву.

— Фиолетовые томаты — это тоже реальность, а не надувательство, — уверяет «КВ» агроном Маргарита Васильева . — Они выведены путем переноса генов от диких разновидностей к культурным. А также есть новые, очень необычные культуры: милотрия шершавая (вьющееся растение, плоды которого похожи на маленькие арбузы — их вкус напоминает вкус перезревшего огурца), лагинария (удлиненная тыква, плод которой можно отрезать прямо на грядке, и отрезанный бочок тут же вырастет снова, как хвост у ящерицы), люфа (растение семейства тыквенных, которое выращивают не для употребления в пищу, а чтобы получить… природную мочалку).

На какую такую половину?

Как известно, самый изощренный вид обмана — это полуобман. Его любят продавцы вымышленных гибридов. А что они практикуют? Фотография плода на упаковке семян полностью соответствует действительности — вырастает именно такое необычное на вид растение. Однако оно не является результатом скрещивания культур из разных семей. Оно — лишь маленький уродец своего семейства. Вот так на рынке вы неожиданно можете наткнуться на огурлимоны и огурдыни. Однако в природе этих гибридов не существует. Под маской огурлимона скрывается разновидность огурца, а под маской огурдыни — разновидность тыквы.

— Огурлимон — это огурец-гермафродит, цветки которого имеют и пестики, и тычинки — два в одном, — рассказывает агроном Маргарита Васильева. — Вырастая, плод становится круглым, похожим на лимон, поэтому не очень добросовестные продавцы, пользуясь этим сходством, выдают его за гибрид огурца и лимона. И таких «обманок» гораздо больше, чем вы думаете. Взять хотя бы всем известный нектарин. Бытует мнение, что это гибрид персика и сливы. А на самом деле это просто персик, лишенный опушения. Еще один распространенный пиар-ход — это продажа земляничных деревьев. Название выглядит интригующе, а ведь за ним скрывается полудикая разновидность малины. Кусты растут довольно быстро, но ягоды особыми вкусовыми качествами не обладают. Еще многие предприимчивые торговцы любят выдавать недостатки сортов за их достоинства. Например, очень бойко «садоводы» торгуют двухцветными и трехцветными томатами, а покупатели даже не подозревают, что это особенность созревания — ну не успевает плод равномерно окрашиваться до полной готовности, и в определенный период в нем соединяются и зеленый, и красный, и желтый цвета.

Саженец — как член семьи, не ищите его вдоль дорог

По мнению председателя Общероссийской организации «Садоводы России» Андрея Туманова , все, что сейчас продается в Интернете и на временных ярмарках, в той или иной степени не соответствует действительности.

— «Хит» последних двух лет, который полюбили мошенники, это малиновое дерево, под видом которого продается малина давно известного сорта «Таруса», — рассказывает эксперт. — Малиновых деревьев не бывает, но люди верят в сказку и покупают. А поскольку садоводы — народ терпеливый, они могут годами ждать, когда купленное растение приобретет достоинства, описанные продавцом. Верха цинизма по «впариванию» несуществующих культур достигла, пожалуй, фирма, которая сейчас базируется в Смоленске и которая на таких «дурках» строит целый бизнес! Но начинали они работать в Белгороде. Я очень долго пытался обратить на них внимание милиции и вел долгую переписку с правоохранительными органами , но они так и не заинтересовались этими мошенниками. В итоге пришлось написать письмо губернатору, и когда эту фирму изгнали из Белгорода, она переехала в Курск. А сейчас эти люди с абсолютным отсутствием совести работают в Смоленске. Хочу подчеркнуть, что за последние 20 лет не было возбуждено ни одного уголовного дела в отношении мошенников, которые занимаются растениями.

— Андрей Владимирович, а какие хиты продаж на вашей памяти еще были?

— Продажа колоновидных деревьев (имеющих форму колонны с отсутствием длинных веток). Селекционеры утверждают, что на сегодняшний день колоновидными являются только яблони. Колоновидных слив, персиков, абрикосов, вишни, черешни не бывает. Однако эти «деревья» везде продаются! И люди их покупают, потому что падки на красивые картинки. Садовод, хочу вам сказать, — это влюбленный человек. Весной он просто теряет разум. И может купить все что угодно, лишь бы упаковка была красивая. Возвращаясь к «хитам» продаж… Несколько лет назад садоводы пели осанну золотистой смородине. Думали, что это последнее слово селекции, а это просто декоративный вид кустарника, и ягоды у него невкусные. 10 лет назад люди сходили с ума от йошты — это гибрид крыжовника и смородины. Но на вкус — ни рыба, ни мясо. Большой популярностью пользовалась шпинат-малина, сорняк семейства маревых, ближайший родственник лебеды. Оказалось, что это совсем не шпинат и не малина — ягоды и листья имеют очень пресный вкус. Однако в свое время его сумели красиво сфотографировать, и бесполезное растение шло нарасхват. Все эти «забытые хиты», думается мне, скоро снова всплывут в рекламе на рынках. И начнется новый бум старых обманок.

— Как не попасться на удочку мошенников?

— Покупать саженцы нужно только в питомниках, потому что там всегда работают агрономы. А профессиональная этика не позволит агроному вас обмануть. Категорически не рекомендую покупать растения вдоль дорог. Вы же не выбираете себе жену на дороге. А саженец — тот же член семьи. С ним уже не разведешься. Его можно только вырубить.

РЕЦЕПТ

САЛАТ ИЗ МЕЛОТРИИ

Вам понадобится помыть помидоры черри (200 г), мелотрию (150 г), красный болгарский перец (половинку без семян). Последний нарежьте кольцами и смешайте с первыми двумя ингредиентами. Теперь добавьте к ним адыгейский сыр, которого будет достаточно и 80 г. Его следует измельчить кубиками. Далее используйте подсушенный на слабом огне арахис без шелухи (30 г), который добавит блюду оригинальности. В конце полейте смесь лимонным соком (1,5 ст. л.) и оливковым маслом (2 ст. л.), посыпьте морской солью (2 щепотки) и асафетидой. Салат готов, и теперь его можно подавать к столу как отдельно, так и с лазаньей, пловом или просто макаронами-рожками.

МЕЖДУ ТЕМ Самый знаменитый розыгрыш с семенами не ради наживы, а ради смеха устроила компания BBC 1 апреля 1957 года. В телепрограмме «Панорама» появилось сообщение о необычайно богатом вследствие мягкой зимы и «фактически полного исчезновения спагеттиевых долгоносиков» урожае спагетти в Тичино, Швейцарии. Дополнительный вес сообщению придал закадровый голос авторитетного диктора Ричарда Димблби . В 1950-х макароны в Великобритании не являлись повседневным блюдом и были известны в основном в виде консервированных спагетти в томатном соусе. Частично сюжет был снят на фабрике макаронных изделий на Лондон Роуд, Сент-Олбанс, Хертфордшир, а также в гостинице Швейцарии.

Программу просмотрела аудитория примерно в 8 миллионов человек, тысячи из которых на следующий день звонили и спрашивали, где купить семена или саженцы макаронного дерева и как они сами могут вырастить его на своем участке.

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