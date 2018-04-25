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Почему, когда я кручу бокал, вино становится вкусней
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Почему, когда я кручу бокал, вино становится вкусней 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
Поскольку большую часть удовольствия от вина вы получаете благодаря ароматам, то завихрение напитка поможет запахам быстрее освободиться. Они будут спокойно находиться в бокале, когда вы поднесёте его к своему носу. Поэтому не нужно каждый раз закручивать вино, перед тем, как сделать глоток. Это достаточно сделать один раз в самом начале.
Этот прием помогает освободиться сотням различных ароматических соединений, находящихся в вине. Эти смеси и являются причиной большого разнообразия ароматов напитка. Например, в калифорнийском каберне, можно одновременно уловить запахи ежевики, кедра и ванили. Эти соединения настолько малы, что располагаются на молекулах испаряющегося спирта, которые и доставляют аромат в нашу обонятельную систему.
Если вы хотите доказать себе важность запаха у вина, то попробуйте закрыть нос и сделать глоток. Все фрукты мгновенно исчезнут, останется лишь истинный вкус напитка: кислый, горький, сладкий или солёный и его текстура.
Как правильно вертеть вино в бокале
Самый простой способ создать завихрение — это разместить большой и указательный палец на основании бокала, пока он стоит на столе. После этого рисуйте им маленькие круги на поверхности, сжимая ножку бокала у самого низа.
Когда вы научитесь делать это лучше, то сможете вертеть вино в бокале, не ставя его на стол.
Фото: iStock.com/LightFieldStudios
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