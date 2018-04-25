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Минус 30 килограммов: Согдиана раскрыла рецепт своей стройности
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Минус 30 килограммов: Согдиана раскрыла рецепт своей стройности 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Passion.ru
Фигура популярной певицы Согдианы — мечта многих женщин. Сегодня в эфире шоу FoodTime на WMJ.ru артистка рассказала, как похудела на 30 клограммов.
Резкая прибавка в весе случилась после вторых родов. «Во-первых, я кормила. Три месяца — он сам так пожелал. Я работала, ходила в спортзал, но не фанатично. Эти килограммы, мне кажется, это отеки, вода всякая», — вспоминает звезда. «Мне на самом деле так нравилось, что я такой пухляш. Я просто все свое юношество была очень худенькой. Вот сейчас я по сравнению с этим в достойной форме».
«Я смотрю, конечно, за своим питанием. Стараюсь есть полезную еду, мясо я кушаю, но стараюсь в каких-то моментах себя ограничивать, например в жареном. Специй я не избегаю, но все в меру. И порция тоже должна быть в меру. На самом деле я достаточно быстро наедась. Я могу быть дико голодная, а потом поем немножечко — и мне достаточно», — рассказала она.
Ходит в спортзал по возможности. Если пропускает — делает упражнения дома. «Не могу я уже себе позволить этого не делать, понимаю, что надо», — призналась звезда.
На диетах она не сидела.
Весов Согдиана дома не держит, а форму старается соблюдать «по одежде». «Я считаю, что если ты много думаешь о весе, то могут быть проблемы».
Артистка любит готовить греческий салат по собственному рецепту с сыром «сиртаки»,
Фото: instagram, globallookpress
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