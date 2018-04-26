Экзотики много не бывает! 7 блюд с необычными ингредиентами

Острый салат с говядиной и древесным грибами Вам понадобится: говяжья вырезка — 100 г древесные грибы — 50 г огурец — 50 г помидоры черри — 30 г лук красный — 10 г кинза — 5 г мята перечная — 5 г соус — 50 г Приготовление: Обжарить говяжью вырезку до прожарки medium. Нарезать слайсами. Нарезать грибы, огурец, помидоры и лук. Для соуса смешать соевый соус и черный уксус по вкусу. Смешать все ингредиенты и заправить готовым соусом. Обжарить мелко нарезанный лук во фритюре. При подаче выложить салат, сверху украсить луком. Салат с ростками подсолнечника Вам понадобится: Для салата: ростки подсолнечника — 80 г морковь — 30 г огурец свежий — 20 г кинза — 10 г кунжут — 5 г соус — 15 г Для соуса: сок лимона — 17 г кимчи — 2 г масло виноградной косточки — 20 г соевый соус — 25 г сахар — 7 г Приготовление: Нарезать соломкой морковь и огурец. Для соуса смешать сок лимона, кимчи, масло виноградной косточки, соевый соус и сахар до однородной массы. К нарезанным соломкой овощам добавить ростки и соус. Все перемешать. При подаче посыпать кунжутом и добавить кинзу. Холодный суп из саго с манго и желе из фруктов Вам понадобится: кокосовое молоко — 400 г сахарный сироп — 100 г монин манго — 50 г сироп манго — 100 г саго — 30 г Дополнительные ингредиенты: мороженое фисташковое — 30 г долька манго — 20 г клубника — 15 г мармелад личи — 12 г мармелад манго-маракуйя — 12 г питахайя — 20 г семена чиа — 16 г Приготовление: Для приготовления холодного супа необходимо смешать кокосовое молоко, сахарный сироп, монин манго и сироп манго. В пиалу выложить саго и залить приготовленным супом. Добавить шарик фисташкового мороженого. Суп посыпать семенами чиа. Украсить блюдо мармеладом, клубникой и долькой манго. Подавать на измельченном льду. Вам понадобится: артишоки свежие — 8 шт. морковь — 1 шт. лук репчатый — 1 шт. фенхель — 1 шт. сельдерей — 3 стебля фреш апельсиновый — 100 мл цедра апельсина — 60 г картофель — 16 шт. кориандра семена — 3 г чеснок — 2 зубчика белое сухое вино — 100 мл соль — 1 г вода — 190 мл Приготовление: Почистить артишоки и вынуть сердцевину. Морковь почистить и нарезать тонкими кружками. Лук почистить и разрезать на 6 сегментов. Артишоки разрезать на 4 части и обжаривать 20 минут на оливковом масле, добавив лук, морковь, чеснок, семена кориандра и соль. Добавить 50 мл белого вина, выпарить наполовину. Добавить 90 мл воды и томить до готовности. С фенхеля снять внешнюю оболочку, разрезать на 8 частей и обжаривать на оливковом масле 20 минут. Добавить 50 мл белого вина, выпарить наполовину. Добавить сок апельсина, чеснок, 2 г семян кориандра, цедру апельсина, соль и влить 100 мл воды. Томить до готовности. Сельдерей очистить и бланшировать в соленой воде до состояния аль денте. Нарезать на 16 частей. Картофель отварить и почистить, разрезать пополам каждую картофелину. Смешать фенхель и артишоки вместе с бульоном, добавить картофель и сельдерей. При подаче добавить оливковое масло и украсить листьями базилика. Запеченный баклажан с яйцом и соевым соусом Вам понадобится: баклажан запеченный — 4 шт. яйцо отварное — 4 шт. лук фри — 40 г арахис жареный — 10 г бонито (стружка тунца) — 4 г кинза свежая — 4 г соус — 120 г маринад для яиц — 130 г Для соуса: ореховая паста — 60 г чили гарлик — 15 г соус на грибы — 165 г Для соуса на подачу: соевый соус — 20 г масло кунжутное — 15 г сахар — 20 г уксус — 58 г соль — 10 г устричный соус — 13 г масло острое — 16 г Для маринада: соевый соус — 100 г горчица — 10 г имбирь свежий — 10 г чеснок — 10 г Приготовление: Запекать баклажаны целиком в духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут. По готовности очистить от кожицы, нарезать толстыми кольцами. Ингредиенты для маринада смешать, вылить в высокую емкость. Оставить яйца в маринаде на четыре часа. Смешать ингредиенты для соуса на подачу. Смешать ингредиенты для соуса на баклажан.

Жареный арахис измельчить. Выложить соус на подачу в тарелку, поверх выложить нарезанный кольцами баклажан.

Полить баклажан соусом, сверху выложить лук фри, посыпать бонито и жареным арахисом. Половинки маринованного яйца выложить поверх баклажана и рядом на тарелку. Украсить блюдо листочками свежей кинзы. Вам понадобится: фуа-гра — 190 г настойка портвейна со специями (бадьян, корица, тимьян, розмарин) — 200 мл масло сливочное — 10 г яблоко — 40 г соус порто — 20 г виноград свежий без косточек — 30 г Для соуса порто: куриный демиглас — 30 г портвейн — 70 г Приготовление: Приготовить соус порто: в отдельной емкости смешать куриный демиглас и портвейн, довести до кипения и снять с огня. Соус готов.

Припустить фуа-гра в портвейне 8 минут на среднем огне, достать и охладить до комнатной температуры. Яблоко нарезать тонкими слайсами и обжарить в сливочном масле до готовности, не допуская образования корочек. Выложить яблоки, слегка наслаивая их друг на друга, на тарелку. Шпинат слегка припустить и выложить поверх яблок. Поверх выложить фуа-гра, полить соусом порто. Ягоды винограда разрезать пополам и украсить блюдо перед подачей. Десерт а-ля Павлова Вам понадобится: мороженое ванильное — 60 г безе — 30 г крем заварной сливочный — 40 г манго — 45 г киви — 45 г маракуйя — 35 г базилик — 2 г Приготовление: На тарелку выложить безе и покрыть его кремом. Сверху положить три шарика ванильного мороженого. Далее выложить нарезаннные кубиками манго и киви. Полить все сверху мякотью маракуйи с семечками. При подаче украсить базиликом. Фото: архив ресторанов