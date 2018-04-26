Вкус Италии: уфимские повара раскрыли секреты правильной пиццы

Хрустящая корочка, нежный расплавленный сыр, сочная начинка и неповторимый аромат прованских трав и чесночного соуса — и вот уже рот непреодолимо наполняется слюной. Итальянскую пиццу считают блюдом универсальным: она подойдет для праздника и обычного обеда, в качестве перекуса и основного блюда, для детей и взрослой компании. Постичь мастерство приготовления правильного неаполитанского пирога пытается каждая хозяйка.

Больше мучиться не придется: корреспонденты Ufa1 узнали проверенный рецепт от пиццеола ресторана «Сушишоп» Валентина Дмитриева.

Секрет в тесте

Вариаций теста для пиццы великое множество. По словам мастеров кулинарии, найти идеальное соотношение ингредиентов довольно сложно. Тесто должно быть в меру мягким и плотным, приятным на вкус и выдерживать хитроумные пируэты, с помощью которых итальянские повара превращают белоснежный колобок в тонкую лепешку.

— Мы очень долго экспериментировали, прежде чем остановились именно на этом рецепте. Обычно наши повара замешивают тесто в специальном аппарате — тестомесе. За один раз повар готовит основу для 12 пицц диаметром около 40 сантиметров, — говорит Валентин Дмитриев.

Ингредиенты лучше приготовить заранее

Для одной большой пиццы нужно около 600 граммов теста. Понадобятся следующие продукты.

мука — 400 г;

растительное масло — 30 мл;

вода — 170 мл;

сухие дрожжи — 5 г;

сахар — 25 г;

соль — 5 г;

разрыхлитель.

Повара запускают тесто в небо, чтобы получилась лепешка

Все ингредиенты загружают в чашу и приступают к замесу. Готовый колобок нужно оставить хотя бы на час «отдохнуть». Только после этого можно приступать к приготовлению пиццы.

Качественные продукты

На начинке повара советуют не экономить. Для вкусного блюда продукты нужны качественные, а не их дешевые аналоги. Все необходимое лучше приготовить заранее: нарезать, натереть и взвесить.

Перед тем, как положить начинку, тесто нужно проткнуть

— Одна из любимых пицц уфимцев — «С курицей и сыром». Ее заказывают и взрослые, и дети. В приготовлении она проста, но вкус — необыкновенный! — говорит Валентин.

Для приготовления пиццы потребуется:

соус сырный — 100 г;

соус кисло-сладкий — 50 мл;

сыр моцарелла — 100 г;

сыр «Российский» — 50 г;

огурцы маринованные корнишоны — 50 г;

томаты — 110 г;

лук — 30 г;

курица копченая — 70 г;

курица жареная — 100 г.

Готовые соусы можно купить в супермаркете

Если заменять корнишоны на обычные огурцы, вкус блюда изменится, и не в лучшую сторону. Итальянский и отечественный сыры также отличаются по вкусовым качеством, а их сочетание делает блюдо ароматным и сытным.

Готовим с любовью

Тесто следует тонко раскатать. Тот, кто не боится экспериментов, может попробовать себя в искусстве подготовки вытяжного теста. Для этого нужно повесить лепешку на кулаки и поочередно растягивать ее в разные стороны. Главное — не порвать. Готовая лепешка должна быть не толще 0,5 сантиметра.

Итальянский сыр идет на основу, а отечественным следует посыпать сверху

— Выкладываем лепешку на противень и протыкаем вилкой по всему периметру. Это делается для того, чтобы тесто в печи не пузырилось, — объясняет Валентин.

Далее очередь за соусом. И сырный, и кисло-сладкий продаются в супермаркетах, найти их несложно. Тесто аккуратно смазывают ложкой или специальной кисточкой. Затем лепешку присыпают моцареллой, следом выкладывают лук, помидоры, маринованные огурцы и курицу. Сверху пиццу посыпают «Российским» сыром. Теперь можно ставить в печь.

Края готовой пиццы нужно смазать чесночным маслом

— Температура в духовке должна быть не меньше 180 градусов. Профессиональные печи еще горячее, поэтому пицца в ресторанах готовится быстрее, — продолжает Валентин.

Через 20 минут горячую пиццу достают и смазывают края растительным маслом с чесноком: это убережет корочку от высыхания. Сверху пиццу можно посыпать зеленью: свежим или сушеным базиликом и укропом.

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Секретный рецепт пиццы