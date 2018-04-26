Вкус Италии: уфимские повара раскрыли секреты правильной пиццы 

Хрустящая корочка, нежный расплавленный сыр, сочная начинка и неповторимый аромат прованских трав и чесночного соуса — и вот уже рот непреодолимо наполняется слюной. Итальянскую пиццу считают блюдом универсальным: она подойдет для праздника и обычного обеда, в качестве перекуса и основного блюда, для детей и взрослой компании. Постичь мастерство приготовления правильного неаполитанского пирога пытается каждая хозяйка.
Больше мучиться не придется: корреспонденты Ufa1 узнали проверенный рецепт от пиццеола ресторана «Сушишоп» Валентина Дмитриева.
Секрет в тесте
Вариаций теста для пиццы великое множество. По словам мастеров кулинарии, найти идеальное соотношение ингредиентов довольно сложно. Тесто должно быть в меру мягким и плотным, приятным на вкус и выдерживать хитроумные пируэты, с помощью которых итальянские повара превращают белоснежный колобок в тонкую лепешку.
— Мы очень долго экспериментировали, прежде чем остановились именно на этом рецепте. Обычно наши повара замешивают тесто в специальном аппарате — тестомесе. За один раз повар готовит основу для 12 пицц диаметром около 40 сантиметров, — говорит Валентин Дмитриев.
Ингредиенты лучше приготовить заранее
Для одной большой пиццы нужно около 600 граммов теста. Понадобятся следующие продукты.
мука — 400 г;
растительное масло — 30 мл;
вода — 170 мл;
сухие дрожжи — 5 г;
сахар — 25 г;
соль — 5 г;
разрыхлитель.
Повара запускают тесто в небо, чтобы получилась лепешка
Все ингредиенты загружают в чашу и приступают к замесу. Готовый колобок нужно оставить хотя бы на час «отдохнуть». Только после этого можно приступать к приготовлению пиццы.
Качественные продукты
На начинке повара советуют не экономить. Для вкусного блюда продукты нужны качественные, а не их дешевые аналоги. Все необходимое лучше приготовить заранее: нарезать, натереть и взвесить.
Перед тем, как положить начинку, тесто нужно проткнуть
— Одна из любимых пицц уфимцев — «С курицей и сыром». Ее заказывают и взрослые, и дети. В приготовлении она проста, но вкус — необыкновенный! — говорит Валентин.
Для приготовления пиццы потребуется:
соус сырный — 100 г;
соус кисло-сладкий — 50 мл;
сыр моцарелла — 100 г;
сыр «Российский» — 50 г;
огурцы маринованные корнишоны — 50 г;
томаты — 110 г;
лук — 30 г;
курица копченая — 70 г;
курица жареная — 100 г.
Готовые соусы можно купить в супермаркете
Если заменять корнишоны на обычные огурцы, вкус блюда изменится, и не в лучшую сторону. Итальянский и отечественный сыры также отличаются по вкусовым качеством, а их сочетание делает блюдо ароматным и сытным.
Готовим с любовью
Тесто следует тонко раскатать. Тот, кто не боится экспериментов, может попробовать себя в искусстве подготовки вытяжного теста. Для этого нужно повесить лепешку на кулаки и поочередно растягивать ее в разные стороны. Главное — не порвать. Готовая лепешка должна быть не толще 0,5 сантиметра.
Итальянский сыр идет на основу, а отечественным следует посыпать сверху
— Выкладываем лепешку на противень и протыкаем вилкой по всему периметру. Это делается для того, чтобы тесто в печи не пузырилось, — объясняет Валентин.
Далее очередь за соусом. И сырный, и кисло-сладкий продаются в супермаркетах, найти их несложно. Тесто аккуратно смазывают ложкой или специальной кисточкой. Затем лепешку присыпают моцареллой, следом выкладывают лук, помидоры, маринованные огурцы и курицу. Сверху пиццу посыпают «Российским» сыром. Теперь можно ставить в печь.
Края готовой пиццы нужно смазать чесночным маслом
— Температура в духовке должна быть не меньше 180 градусов. Профессиональные печи еще горячее, поэтому пицца в ресторанах готовится быстрее, — продолжает Валентин.
Через 20 минут горячую пиццу достают и смазывают края растительным маслом с чесноком: это убережет корочку от высыхания. Сверху пиццу можно посыпать зеленью: свежим или сушеным базиликом и укропом.
Если вы мечтаете научиться готовить необычное блюдо, но боитесь попробовать, пишите в редакцию Ufa1. Лучшие повара города подскажут вам необычные рецепты и расскажут секреты приготовления самых изысканных блюд.
Секретный рецепт пиццы