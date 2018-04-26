6 ошибок, которые портят удовольствие от чая

СодержаниеТри школы чаепитияРаспространенные ошибки в приготовлении чаяОшибка 1: Покупка продукции низкого качестваОшибка 2: Использование жесткой водыОшибка 3: Перекипевшая водаОшибка 4: Неправильное время завариванияОшибка 5: Использование кухонной техникиОшибка 6: Многократное завариваниеВместо заключения

Неправильно приготовленный чай вызывает глубокое сожаление — говорили древнекитайские мудрецы. Чай требует особого отношения — только так можно получить отменный напиток с ярким вкусом и ароматом.

Какие ошибки в приготовлении портят удовольствие от напитка и даже подрывают здоровье человека? Рассказывает MedAboutMe.

Три школы чаепития

Японский художественный критик, писатель Окакура Какудзо выделял три школы чаепития. Первая — отдавала предпочтение вареному чаю. В древности чайные листья и всевозможные добавки — мяту, корицу, имбирь и цедру апельсина варили вместе, после чего напиток разливали по чашкам. Сегодня эта традиция соблюдается в Тибете и Монголии.

Вторая школа чаепития возникла в десятом веке, в это время стал популярен так называемый «взбитый чай». Чайные листья, измельченные до состояния порошка, заливали кипящей водой и взбивали при помощи бамбуковой метелки. Такая церемония чаепития до сих пор практикуется в Японии.

Приблизительно с пятнадцатого века чай стали заваривать так, как мы привыкли это делать сейчас — заливая горячей водой и настаивая. И это последняя — третья школа чаепития, по мнению японского критика.

Последний вариант приготовления чая получил повсеместное распространение. Однако с течением времени, появлением новых, изысканных сортов чая и кухонной утвари, возник совершенно новый способ заваривания напитка, где каждая мелочь имеет значение.

Где чайная церемония — не просто способ насладиться вкусом напитка и приятным общением, а искусство — со своими правилами и законами.

Распространенные ошибки в приготовлении чая Если настоящему мастеру чаепития задать вопрос — как правильно заваривать чай, он утомит долгим рассказом о точке кипения воды, специальных движениях, которые используются во время засыпания чайных листьев в заварник, и многих других тонкостях, которые, безусловно, влияют на вкус продукта, но являются столь незначительными, что «ошибки» может распознать только профессиональный дегустатор.

Мы же расскажем о том, какие ошибки превращают чай из полезного напитка в опасное зелье, которое лучше не пробовать никому.

Ошибка 1: Покупка продукции низкого качества

Чем дороже чай, тем лучше вкус? А вот и нет! Продукция высокого качества отличается от бюджетной не столько вкусом, сколько содержанием. В 2013-м году в издании Journal of Toxicology были опубликованы результаты мониторинга 30 разных видов чая. Исследования показали, что во всех образцах содержалась высокая концентрация свинца, а в некоторых — еще и алюминия. Оба вещества увеличивают вероятность болезней сердца, почек и репродуктивной системы.

Другое исследование, проведенное двумя годами позже, и опубликованное изданием Journal of Food Composition and Analysis, подтвердило имеющиеся данные и дополнило их. Оказывается, наибольшую опасность представляет пакетированный чай с содержанием лимонной кислоты (то есть чай с ароматом цитрусов). В них количество алюминия, кадмия и свинца в 70 раз выше, чем в не ароматизированных видах чая.

А вы знали?

Зеленый чай считается самым полезным сортом напитка, поскольку в нем больше всего полифенолов — мощных антиоксидантов, ценных для поддержания здоровья.

Ошибка 2: Использование жесткой воды

Чтобы чайные листья смогли отдать напитку всю гамму вкуса и аромата, заваривать их нужно водой без посторонних примесей. Перед приготовлением чая важно наливать свежую воду в чайник, использовать ранее кипяченую нельзя.

Из-за химических особенностей жесткой воды (содержания кальция, железа и магния), настой получается коричнево-черного оттенка и дает неприятный металлический привкус. Эфирные масла из листьев чая не раскрывают вкусовой букет, отчего чай получается пресным или приобретает неприятный вяжущий привкус.

Факт!

По мнению профессиональных дегустаторов, оптимальным вариантом для приготовления чая является мягкая бутилированная вода из скважин и родников.

Ошибка 3: Перекипевшая вода

Идеальная температура воды, которая способна раскрыть весь вкусовой букет, спрятанный в чайных листьях, называется «белый ключ». Распознать ее просто: на поверхности воды образуются мелкие пузырьки, которые рвутся вверх. Если же воду перекипятить, она погубит чайный вкус и аромат — нежные листочки просто сварятся в крутом кипятке. Помимо этого, при высокой температуре воды кофеин легко высвобождается, придавая чаю горьковатый привкус.

Факт!

Для каждого вида чая существует своя температура воды для заваривания. Так, черный чай порадует богатством вкуса при температуре воды 95-100°C, чай улун — 87-94°C, зеленый чай раскроется при температуре 71-80 C, белый чай — 68-74°C, пуэр — 97-100°C, а травяной — 100°C.

Ошибка 4: Неправильное время заваривания

В идеале заваривать чайные листья нужно сразу после того, как положили их в заварник. Некоторые дегустаторы советуют делать это в два приема. Сначала круговыми движениями залить чайничек на треть, одновременно прогревая стенки посуды, дать листьям время разбухнуть. Затем долить воду доверху. Но все это не принципиально! Гораздо важнее, как долго чайные листья будут томиться в чайнике.

Черный чай заваривается 3-5 минут, а зеленый 2-3 минуты. Если температура холоднее оптимальной, время настаивания можно увеличить. Сразу после того, как чай заварился, сырье нужно убрать, иначе чай получится слишком крепким и горьким.

Осторожно!

Употребление горячего чая увеличивает риск возникновения рака пищевода и обострения хронических кожных заболеваний (например, розацеа). От горячих напитков также стоит отказаться людям, страдающим от кровотечений из носа — такие рекомендации дают исследователи East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust.

Ошибка 5: Использование кухонной техники

Неправильная посуда способна убить вкус даже изысканного сорта чая. Лучше всего сырье заваривать в чайничке из фарфора, фаянса, жаропрочного стекла или глины. Но учитывайте, что исинская глина впитывает ароматы. Если в ней заваривать разные сорта чая, аромат будет смешиваться. Например, насыщенный черный цейлонский чай испортит аромат отборного зеленого чая, если его заварить сразу же после черного.

На крышке заварочного чайника обязательно должно быть отверстие, чтобы чай «дышал», иначе его вкус испортится.

Подогревать воду для заваривания чая лучше всего на плите, а не в электрическом чайнике. Дело в том, что в последнем индикатор температуры только примерный, как следствие — вода часто перекипает, что может испортить вкус напитка.

Факт!

Сколько взять заварки?

Для каждого вида чайных листьев существуют свои пропорции, обычно их указывают на упаковке. Усредненная формула выглядит так: на 200 мл воды 3 г чайных листьев, что примерно равно чайной ложке. Пуэра всегда кладут вдвое больше — то есть 6 г.

Ошибка 6: Многократное заваривание

Качественные чаи можно заваривать несколько раз. В большей степени это актуально для зеленого чая и улунов. Редкий черный чай выдержит больше двух заварок.

Существуют свои правила повторного заваривания: делать это можно только в течение первых 15 минут после первой заварки. На дне заварочного чайника должна остаться жидкость, едва прикрывающая чайные листья. Именно к ней добавляют воду до верха заварочного чайника.

При этом следует учитывать, что вода для повторного заваривания должна быть горячее нормы — для лучшего экстрагирования активных веществ. И настаивать напиток в этом случае также нужно дольше.

А вы знали?

Исследование, опубликованное в издании European Journal of Clinical Nutrition, показало, что три чашки черного чая в день снижают вероятность заболеваний сердца. Однако все же не стоит сильно налегать на любимый напиток. Безопасная доза чая в день во всех отношениях — один литр.

Вместо заключения

На Востоке считают, что вкус приготовленного чая зависит от настроения человека, который его готовит, а также степени его концентрация. «Чай — это произведение искусства, которое требует руки мастера».

Поэтому пейте чай, когда вам действительно этого хочется и только тот, к которому лежит душа. И он непременно получится вкусным и ароматным!

Комментарий экспертаДжамиля Атабиева, диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, сертифицированный психолог; чемпионка мира по карате

Чай — традиционный напиток, который ежедневно и многократно присутствует на столе.

У казахов говорят «Чай не пьешь, откуда силы берешь?».

Но в разных культурах есть разные методы заваривания чая. Где-то более популярен черный, где-то зеленый чай, где-то чай с молоком, чай с солью, чай сладкий. Существует страны, где есть особые ритуалы чаепития — Япония, Китай, Англия, там чаю всегда уделялось особое внимание.

Мало кто знает, что черный и зеленый чай изготавливается из одного растения. Различается только метод/процесс ферментации. Черный чай проходит больше манипуляций/обработок, и именно поэтому полезных свойств в зеленом чае больше.

Что входит в состав чая? Теофиллин, который расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение, нормализует уровень плохого холестерина в крови, он расслабляет мускулатуру бронхов и обладает мочегонным эффектом. Кофеин — природный энергетик. Эфирные масла и танин, выводящий тяжелые металлы из организма, а также антиоксиданты, помогающие очищать сосуды от холестериновых бляшек.

Зеленый чай очищает организм от токсинов, помогает работе желудка, кишечника, почек, обладает бактерицидным эффектом, помогает нормализовать пищеварение. Снижает риск онкологии, укрепляет сосуды, полезен при похудении.

Но есть у чая и минусы. Зеленый чай мешает усваиваться фолиевой кислоте и содержит кофеин, в связи с чем, во время беременности его стоит употреблять в меру и не пить крепкий настой. Помимо этого, зеленый чай вымывает магний и кальций из организма. Танин нужно избегать при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Также любой чай не рекомендуется при гипертонии.

Чем крепче чай — черный и зеленый, тем выше риск подагры и камней в почках. За счет таурина. Пить чай не рекомендуют при глаукоме (внутриглазное давление). Крепкий настой не стоит употреблять перед сном, так как он повышает возбудимость.

Запомните: не стоит пить очень горячий чай (горячие напитки), потому что они образуют микротрещины на внутренних органах и ожоги, что повышает риск онкологии. И не стоит заваривать чай крутым кипятком, это будет уменьшать полезные свойства напитка.

Метод заваривания черного и зеленого разные. Зеленый чай нужно заваривать в горячей воде, которая будет не более 100С — от 70 до 90С, Настаивать нужно подольше, заваривать его можно несколько раз, а вот подобное с черным чаем делать не рекомендуется. Время заварки 2-5 минут на черный и 8-10 минут на зеленый чай. Нужно быть внимательным: если заварить чай слишком «крепко», то уровень кофеина в нем может превысить уровень кофеина в кофе.

Самый полезный — травяной чай, это целебный напиток, сохраняющий полезные свойства трав, витамины, антиоксиданты. При этом полное отсутствие кофеина. Но здесь нужно учесть индивидуальную реакцию, возможна непереносимость/аллергия. Самый популярный травяной чай — ромашка, она обладает успокоительным эффектом, снижает уровень сахара в крови. Такой чай рекомендуют при простудах, для полоскания полости рта. Чай из мелиссы снижает тревогу. Мятный чай помогает при тошноте, но им не стоит увлекаться кормящим мамам, так как он снижает лактацию.

Один из самых популярных и «модных» сейчас чаев — это «Матча чай», он очень богат антиоксидантами, не отстает от него и «Молочный улун» — способствующий похуданию, улучшению состояния кожи и снижению уровня холестерина в крови.

Можно ли пить чай с молоком? Здесь вопрос спорный. С одной стороны, молоко нейтрализует воздействие чая на сосуды, то есть нивелирует вред от кофеина, а с другой стороны у многих взрослых существует лактозная недостаточность, при которой молоко необходимо исключить из своего рациона питания. Более того, полезный в чае катехин начинает распадаться от воздействия казеина, содержащегося в молоке.

Комментарий экспертаЯна Александровна Пискуровская, заведующая Консультативно-диагностическим центром ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины М им. О. К. Скобелкина ФМБА России»

Полезные свойства чая известны с древности. Во многих странах сложились чайные церемонии, связанные с изученными полезными свойствами этого напитка. В чае содержатся полезные биологически активные вещества и антиоксиданты, витамины В1, В2, Р, РР, эфирные масла, минеральные соли, танин, кофеин. Напиток обладает тонизирующим и бодрящим действием. Однако, пить чай литрами не стоит — от переизбытка дубильных веществ в организме может разладиться баланс железа — лучше ограничиться 4 чашками в день.

Сейчас выбор чая настолько разнообразен, что надо понимать, что:

— продающийся в бутылках холодный чай — это не чай, а напиток, состоящий из красителей и усилителей вкуса;

— самый полезный чай — листовой;

— самый низкокачественный — чай в пакетиках, в которые на производстве собирают накопившуюся после обработки листа чайную пыль;

— заваривать чай нужно на один раз и пить только свежим;

— зеленый чай является природным антиоксидантом, регулирует уровень холестерина, предотвращает тромбоз, обладает мочегонным эффектом;

— черный чай обладает антитоксичным действием, улучшает память и зрение;

— чай с медом и лимоном или с малиновым вареньем — лучший бабушкин рецепт от простуды;

— травяной чай обладает целебными свойствами;

— чай с молоком — прекрасное средство для похудения;

— чай с имбирем и облепихой укрепляет иммунитет;

— общеукрепляющим действием обладают и ягодные чаи;

— холодный чай со льдом прекрасно утолит жажду во время жары.

Комментарий экспертаАнна Сиваченко, wellness-коуч, эксперт по питанию

Самый полезный чай — конечно, зеленый. Но это если говорить именно о чае, листьях чайного куста. Из него же делают и черный чай, и белый, и различные улуны. Но именно зеленый подвергается наименьшей ферментации, поэтому содержит больше полезных веществ, чем другие чаи.

Благодаря содержащимся в чае катехинам, обладающим антиоксидантными свойствами, зеленый чай защищает от рака. В первую очередь, от рака простаты и груди — самых распространенных в мире онкологических заболеваний у мужчин и женщин соответственно.

Действуя вместе, кофеин и катехины стимулируют иммунитет, снижают риск развития болезней сердца и диабета 2-го типа. Кроме того, согласно исследованиям, зеленый чай эффективен в борьбе с лишним весом и помогает сжигать дополнительные 75—100 ккал.

В день полезно выпивать три-пять чашек зеленого чая. Но нужно помнить о кофеине, избыток которого приводит к нарушениям сна, тревожности и головным болям. Согласно обзору 400 исследований, для здорового взрослого человека безопасной дозой являются 400 мг кофеина. А в средней кружке зеленого чая около 30 мг.

Также внимательнее нужно быть людям с нехваткой железа, так как большие дозы катехинов препятствуют усвоению железа из пищи. В этом случае не нужно пить зеленый чай во время еды, а лучше всего через час после. Об это нужно помнить женщинам во время месячных и беременности, детям.

Такие известные разновидности чая, как Те Гуаньинь и Да Хун Пао относятся к классу улунов — полуферментированных чаев, занимающих промежуточное положение между зелеными и черными чаями.

Из зеленых самым известным китайским сортом является лунцзин. Еще можно выделить билочунь и маофэн. Хороший вариант — чаи с добавлением цветов жасмина. Но нужно быть внимательным, так как в обычных супермаркетах жасминовые чаи ароматизированы искусственно и сам чай в них низкого качества. Преимущество нужно отдавать листовому чаю, а не пакетикам.

Отдельно стоит сказать о травяных чаях. Это, конечно, не чаи в строгом смысле слова, так как состоят из высушенных фруктов, цветков и трав.

Каркаде, изготавливаемый из цветков суданской розы, помимо уникального вкуса обладает и целебными свойствами. Помогает снизить давление и оказывает противовирусное воздействие.

Своим успокаивающим действием известна ромашка, которая также помогает решить проблемы с засыпанием и в целом нормализует сон. Достаточно пить отвар ромашки перед сном в течение двух недель, чтобы улучшить качество сна и снизить симптомы депрессии. Также ромашка оказывает антибактериальное, антивоспалительное и гепатопротекторное воздействие. Это лучший вариант вечернего чаепития.

Для сохранения здоровья пищеварительной системы рекомендуется мятный чай, он оказывает антиоксидантное, противоопухолевое, антибактериальное и противовирусное воздействие. Это отличная добавка к парным напиткам. Например, черному или зеленому чаю.

Еще одна полезная добавка к чаю — свежий имбирь. Это хороший источник антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением и стимулируют иммунитет. В качестве антивоспалительного и обезболивающего средства имбирь эффективен также как и аптечный ибупрофен.

Нельзя пройти и мимо лимона — одной из самых популярных и полезных добавок к чаю. Это прекрасный источник витамина С, который мы можем получить только извне, так как наше тело его не вырабатывает. Помимо прочего, этот витамин участвует в синтезе коллагена, который обеспечивает упругость и эластичность кожи.

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