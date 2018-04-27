Натуральные масла. Несколько советов

Женщины хотят оставаться красивыми долгие годы, а чтобы сохранит результат необходимо постараться. В данном случае женщинам способна помочь промышленность, которая выпускает косметические масла, получаемые методом холодного отжима из естественного природного сырья: плодовых косточек, зерна и орехов. МедикФорум выяснил, чем могут быть полезны масла, что они содержат, как их правильно использовать в косметических целях.

Какие полезные вещества содержат масла?

Масла обогащены жирными кислотами, углеводами и белками, микро— и макроэлементами, а также витаминами. По способу применения масла подразделяют на внутреннее средство и наружного применения. Данные вещества придают силу и рост волосам, питают кожу лица и тела. Наиболее распространенными являются следующие косметические масла: масло кунжута, оливковое, масло ши, миндальное масло, масло виноградной косточки.

Для чего можно использовать масла?

Оливковое масло является в косметологии наиболее популярным средством, его используют для ухода за кожей тела и волосами. За счет наличия в своем составе немалого количества полезных веществ, оливковое масло оказывает омолаживающий эффект для сухой кожи за счет витамина Е, также эффект увлажнения за счет содержания в составе витамина А. При постоянном взаимодействии кожи с оливковым маслом возможно остановить преждевременное старение кожи. Масло виноградной косточки обширно пользуется спросом и применяется для обогащения кожи витаминами. Прекрасно подходит для жирной и нормальной кожи, борется с ломкими волосами. Для получения дозы витамина В необходимо обратить внимание на миндальное масло, которое в свою очередь насыщено большим количество минералов олеиновой и линолевой кислоты, солями магния, калия и кальция. Данное масло можно использовать как взрослым, так и новорожденным деткам, потому что оно сокращает раздражение кожных покровов. Масло ши имеет свою особенность, за счет способа его добычи. Масло получают из плодов дерева ши способом механического воздействия. В своем составе масло ши содержит кислоты (стеариновую, пальмитиновую и олеиновую), неомыляемые жиры. Данное масло необходимо использовать, если захотите добиться для кожи и волос смягчающего и защитного эффекта. Кунжутное масло примерно на 60% состоит из жиров, и добывают его из кунжутных семян, поэтому в нем большой процент содержания фосфора, железа, магния и кальция. Масло получаемое из семян способно очищать кожу и глубоко проникать в ее слои. Для достижения максимально эффекта от использования масел рекомендовано смешивать эфирные и косметические масла, особенно это важно для женщины, которая хочет выглядеть молодо и красиво. Ранее эксперты рассказали, как сохранить волосы красивыми во время сна.