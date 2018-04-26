Польза масла какао для кожи: польза и способ применения

Уникальные свойства масла какао известны человечеству еще с давних времен. Существует несколько видов обработки какао бобов, в результате которых и получается жирное вещество, которое получило название — масло какао. В зависимости от применяемых технологий при обработке бобов, выделяют несколько разновидностей этого жира, каждый из которых применяется в определенной области — в качестве ингредиента в пищевых продуктах, в виде оригинальной целебной ноты в ароматерапии, а также в виде средства ухода за внешностью в косметологии. МедикФорум собрал советы по использованию этого масла.

Польза масла какао

В современном мире косметических процедур масло какао является незаменимым элементом. Обусловлено это в первую очередь рядом определенных особенностей. В масле какао содержится множество кислот, которые оказывают и лечебное, и профилактическое воздействие на кожные покровы человека. Стоит отметить, что масло какао можно применять не только при любом типе вашей кожи, но и при многочисленных проблемах, таких как увядание, сухость, преждевременное старение, обморожение, ожоги, некоторые виды воспалений, таких как угревая сыпь или последствия использования некачественных косметических средств.

Для чего нужно масло какао?

Масло какао применяют не только при наличии каких-то проблем с кожей, но и при полном их отсутствии. Это масло оказывает тонизирующее и смягчающее воздействие на нормальную кожу, которая становится более гладкой, подтянутой и нежной. Кроме того, благодаря использованию масла какао можно предотвратить появление мелких морщин, и значительно замедлить процесс старения. В зимний и летний период это масло может стать незаменимым помощником. Ветер и холод оказывает негативное воздействие на самые нежные участки кожи. Благодаря компонентам, которые входят в состав масла процесс, восстановление клеток заметно ускоряется. А вот в летний период масло какао не только предотвратит появление солнечных ожогов, но станет очень приятным сюрпризом для любителей бронзового загара. Масло очень быстро впитывается и совершенно не оставляет жирного блеска, причем за свою одежду вы также можете быть спокойны. Учеными доказано, что масло какао является надежным помощником при борьбе с токсинами, которые в условиях современного мира стремительно наполняют собой клетки нашей кожи. При наличии каких-либо проблем с кожей, масло какао применяется различными методами.

Как использовать масло какао дома?

Например, при борьбе с сухостью кожи этот состав используется в виде крема. Для предотвращения такого эффекта достаточно ежедневно наносить на кожу небольшое количество масла, которое просто растапливается теплом рук (масло какао в косметологии применяется в твердом виде). Для того чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды достаточно наносить масло таким же способом перед выходом на улицу. При регулярном использовании масло какао оказывает тонизирующее воздействие на кожу рук и ног, предотвращая появление трещин, ороговелостей, сухости и заусенцев. Самым распространенным способом нанесения масла в данном случае является специальная маска. Для ее приготовления следует растопить на водяной бане равное количество масла какао и меда, смешать оба ингредиента, а затем смазать получившимся составом кожу. Специальные компрессы из масла какао оказывают благотворное воздействие на кожу вокруг глаз, избавляя от мелких морщин, темных кругов и припухлостей. В данном случае разогретое на водяной бане масло наносится на эти участки кожи при помощи марлевых повязок или ватных дисков, которые тщательно смачиваются в получившемся составе. Подобные компрессы используются также при борьбе со стареющей и проблемной кожей. Масло какао идеально сочетается со многими дополнительными ингредиентами, благодаря чему является основным компонентом для изготовления различных масок. Кроме того применять это масло можно не только на кожу лица, рук и ног, но и для всего тела, благодаря чему изменится не только внешний вид кожи, но и заметно улучшится настроение, ведь масло какао — один из самых распространенных элементов еще и в ароматерапии. Ранее было доказано, что какао полезен для полных людей.