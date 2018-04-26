Как сделать огуречный лосьон дома: рецепт и советы

Кожа лица любого типа нуждается в тщательной заботе и уходе. Для того, чтобы она всегда выглядела свежей и цветущей, ее необходимо регулярно очищать от косметики, жира и грязи. Как нельзя лучше для этих целей подойдет собственноручно приготовленный огуречный лосьон. МедикФорум собрал советы по использованию этого лосьона.

Польза от применения огуречного лосьона

Существует две основные группы лосьонов, в состав которых входит сок или мякоть огурца: спиртовые лосьоны и приготовленные на воде. И те, и другие можно приобрести в любой близлежащей аптеке или магазине косметики. Однако более безопасным и эффективным будет лосьон из огурца, приготовленный в домашних условиях. В данном случае он будет состоять исключительно из натуральных ингредиентов. Как известно, огурец содержит огромное количество полезных витаминов (А, В, С, РР) и микроэлементов (кальций, фосфор, кремний), является кладезем пектина, каротина, солей магния, йода. Он не только считается первоклассным тоником для уставшей, измученной кожи лица, придает ей более молодой вид, но и используется как первоклассное отбеливающее средство. Его с успехом применяют для устранения веснушек и пигментных пятен. Кроме того, лосьон из огурца неимоверно популярен в борьбе с угревой сыпью и черными точками. Единственным недостатком огуречного лосьона, изготовленного в домашних условиях, является его непродолжительный срок хранения, который зачастую составляет всего 2-3 дня.

Питательный лосьон для сухой кожи

Чтобы бережно очистить лицо сухого типа и обеспечить его необходимым питанием, следует воспользоваться молочно-огуречным лосьоном. Для его изготовления необходимо иметь в наличии такие компоненты: 1ч.л. свежевыжатого сока лимона, 2ч.л. сока свежего огурца, 2ч.л. молока средней жирности. Соединив вместе все вышеуказанные ингредиенты и тщательно перемешав их до однородности, нанесите молочно-огуречный лосьон на сухие и шелушащиеся участки кожи. Для получения лучшего эффекта оставьте лосьон на лице на четверть часа. По истечении указанного времени сполосните лицо прохладной водой.

Рецепт лимонного-огуречного лосьона на спирту

Для ухода за нормальной и комбинированной кожей лица подойдет домашний лимонно-огуречный лосьон. Готовится он следующим образом. Через мясорубку или блендер необходимо пропустить 1 лимон и 350г огурцов. Выложив полученную кашку в затемненную стеклянную емкость, залейте ее 200гр водки. Плотно накрыв данную смесь крышкой, позвольте ей настояться в течение 15 дней. Когда время вышло и спиртовая настойка готова, ее потребуется процедить и тщательно размешать с добавленными 100г камфарного спирта, 3 желтками и 1ст.л. слега подогретого меда. Доведя все ингредиенты до однородности, слейте лосьон в стеклянную тару и используйте для умывания ежедневно во время вечерних процедур. Хорош данный рецепт тем, что лимонно-огуречный спиртовой лосьон может несколько месяцев храниться в прохладном затемненном месте.

Огуречный лосьон для жирной кожи

Незаменимым средством для жирной кожи станет рецепт огуречного лосьона, суживающего поры. Для его приготовления необходимо запастись такими продуктами: 1 свежий огурец, 1ст.л. свежевыжатого грейпфрутового сока, 7 крупных мятных листочков. Огурец и мяту необходимо перемолоть в блендере, а полученную массу перелить в кастрюльку и довести до кипения. Уменьшив огонь до минимума, подождите еще пару минут, после чего снимите смесь с огня, процедите ее и дождитесь полного остывания. В завершение добавьте свежевыжатый сок грейпфрута. Огуречный лосьон для жирной кожи готов к применению! Ранее эксперты рассказали, что огуречный лосьон лучше магазинных средств.