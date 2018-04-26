Диета при варикозном расширении вен. Что Можно есть, а что нельзя?

К такому заболеванию, как варикозное расширение вен, в большинстве своем, предрасположена прекрасная половина человечества. На развитие этой болезни влияют многие факторы, но сегодня речь пойдет не о причинах заболевания, а о том, какое должно быть питание при варикозе. Диета при варикозном расширении вен имеет большое значение, но самой диетой этот недуг не одолеть. Однако, МедикФорум напоминает, что лечение должно быть комплексным, только все в комплексе — употребление соответствующих продуктов, определенные физические упражнения, лечение у врача-флеболога — поможет защитить ваши ножки и не усугубить болезнь. Когда заболевание находится в начальной стадии развития, очень важно не дать ему прогрессировать, потому что очень запущенная форма варикоза не поддается никаким методам лечения кроме хирургического вмешательства.

Кому угрожает варикозное расширение вен?

О профилактике этого заболевания нужно помнить тем, кто находится в группе риска: • У кого существует наследственная предрасположенность; • Кто имеет сидячую или стоячую работу, ведет малоподвижный образ жизни; • Беременные; • Люди с лишним весом; • Чья деятельность связана с тяжелыми физическими нагрузками; • Люди, страдающие плоскостопием.

Диета при варикозном расширении вен Такая диета призвана решать несколько задач. Употребляемые продукты должны содержать вещества, которые способны укреплять стенки кровеносных сосудов, делать их более эластичными, уменьшать вязкость крови, снижать избыточный вес, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.

Что можно и нужно употреблять в пищу при варикозе

1. Овощи и фрукты. Они имеют большое значение в питании при варикозной болезни и являются источником многих полезных веществ, а особенно витаминов, способствующих уменьшению отеков и укреплению стенок сосудов. В пищевом рационе обязательно должны присутствовать: болгарский перец, цитрусовые, капуста, киви, черная смородина, зелень (витамин C), черноплодная рябина, яблоки, помидоры, вишня, виноград (витамин P), морковь, облепиха, зеленый лук, петрушка, тыква, абрикосы (витамин A). Кроме того, пищевые волокна, содержащиеся в овощах и фруктах, способствуют бесперебойной работе желудочно-кишечного тракта. 2. Морепродукты должны присутствовать в меню обязательно. Морская капуста, нежирные сорта рыбы, крабы, креветки, кальмары, икра красной рыбы и другие дары моря богаты незаменимыми аминокислотами, микроэлементами, железом. Их употребление способно препятствовать тромбообразованию и повышает противосвертывающие свойства крови. К тому же, в них присутствует эластин и медь, которые способствуют укреплению стенок сосудов. 3. Молочные продукты и молоко. Полезно при таком заболевании коровье молоко, так как оно содержит микроэлементы, которые благотворно влияют на процессы свертывания крови и нормализуют скорость потока крови в сосудах. Но ни в коем случае не злоупотребляйте им. Кисломолочные продукты невысокой жирности очень полезны для улучшения пищеварения. 4. Мясные продукты и мясо. Рекомендуется употребление нежирных сортов — телятина, говядина, курица. 5. Очень полезно при варикозе употребление в пищу еще и таких продуктов, как овсяная каша, чеснок, лесные и грецкие орехи, мед, черный шоколад (не более 200 г в день), оливковое масло, горох, фасоль, корица, имбирь, семена подсолнечника. Во избежание застойных явлений в тканях, необходимо употреблять не менее 6-8 стаканов жидкости в день. Пить воду нужно небольшими порциями на протяжении всего дня. Очень полезен при таком заболевании чай из листьев мяты.

Ограничения в питании при варикозном заболевании вен При этом недуге и для его профилактики необходимо ограничить употребление сахара, соли, выпечки из белой муки, кондитерских изделий, острых приправ, жирных сортов мяса и рыбы, сливок и сметаны высокой жирности, копченостей, консервов, майонеза, крепкого чая и кофе, алкоголя. Подходя к вопросу лечения и профилактики варикозного расширения вен комплексно, можно добиться хороших результатов, ваши ножки будут красивыми, здоровыми и с легкостью будут шагать по жизни. Ранее эксперты рассказали, как бороться с целлюлитом, если есть варикоз.