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Картофель с ароматной хрустящей корочкой в духовке — пальчики оближешь
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Картофель с ароматной хрустящей корочкой в духовке — пальчики оближешь 

7dach.ru 44 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Как быстро приготовить вкусное и полезное блюдо? Нет ничего проще — надо просто почистить картошку, затем ее отварить и запечь со специями в духовке. И вот, хрустящая и ароматная, она уже на вашем столе. К ней можно подать нарезанные свежие овощи. Налетай!
Картофель по-деревенски/Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia
Понадобится:
500 г молодого картофеля,
1 ст. ложка сушеной мяты,
цедра половины лимона,
соль, молотый черный перец по вкусу,
оливковое масло.
Приготовление:
Картофель тщательно вымыть, затем очистить и нарезать дольками. Картофельные дольки положить в кастрюлю, залить водой и отварить до полуготовности. Воду слить, картофель остудить.
Лимонную цедру натереть на мелкой терке. Оливковое масло, соль, тертую лимонную цедру, молотый черный перец соединить и хорошо перемешать.
Духовку предварительно разогреть до +200°С. Картофельные дольки выложить в форму для запекания. Полить заливкой из оливкового масла, соли, перца, мяты и цедры. Все тщательно перемешать. Запекать в разогретой духовке в течение 40 минут до образования золотистой корочки.
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