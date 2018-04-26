Картофель с ароматной хрустящей корочкой в духовке — пальчики оближешь

Как быстро приготовить вкусное и полезное блюдо? Нет ничего проще — надо просто почистить картошку, затем ее отварить и запечь со специями в духовке. И вот, хрустящая и ароматная, она уже на вашем столе. К ней можно подать нарезанные свежие овощи. Налетай!

Понадобится:

500 г молодого картофеля,

1 ст. ложка сушеной мяты,

цедра половины лимона,

соль, молотый черный перец по вкусу,

оливковое масло.

Приготовление:

Картофель тщательно вымыть, затем очистить и нарезать дольками. Картофельные дольки положить в кастрюлю, залить водой и отварить до полуготовности. Воду слить, картофель остудить.

Лимонную цедру натереть на мелкой терке. Оливковое масло, соль, тертую лимонную цедру, молотый черный перец соединить и хорошо перемешать.

Духовку предварительно разогреть до +200°С. Картофельные дольки выложить в форму для запекания. Полить заливкой из оливкового масла, соли, перца, мяты и цедры. Все тщательно перемешать. Запекать в разогретой духовке в течение 40 минут до образования золотистой корочки.