Правда ли, что молоко полезно для ребенка старше трех лет: отвечает педиатр 

О пользе молока для детей ходит много споров. Одни утверждают, что это источник кальция, поэтому оно необходимо в рационе, другие говорят, что оно может вызвать аллергию — и поэтому с ним вообще не стоит знакомить ребенка. Как же быть родителям? «Летидор» обратился к Анне Левадной — педиатру, к.м.н., блогеру (hhttps://www.instagram.com/doctor_annamama/), эксперту бренда «Слобода А2». Доктор объяснила, как правильно вводить молоко в детский рацион, чтобы не навредить детской пищеварительной системе. А также рассказала, что необходимо знать каждой маме о том, какой молочный продукт лучше усвоит растущий организм. Почему молоко необходимо ребенку старше трех лет Регулярное употребление молока способствует росту мышечных тканей и укреплению костной системы. Это особенно важно в период активного роста и развития организма. Несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время недостаточно научно обоснованных доказательств и достоверных данных, подтверждающих опасность молочных продуктов для растущего организма. Наоборот, молоко рекомендовано к употреблению детям всеми официальными медицинскими учреждениями, такими как ВОЗ, Американская и Австралийская Академия педиатрии. При более раннем или избыточном употреблении молока существует риск развития железодефицитной анемии. При этом белок повышает нагрузку на организм, особенно на почки, что нежелательно. Какое коровье молоко можно давать детям После трех лет детям предпочтительнее употреблять стерилизованное или пастеризованное молоко. Непастеризованное молоко может быть опасно заражением вирусными или бактериальными инфекциями. Молоко может содержать два вида белка — А1 и А2. Иногда люди жалуются на непереносимость молока, чувство дискомфорта и вздутие после приема. Это может быть связано с превалированием белка А1 в таком молоке. Если у ребенка употребление молока вызывает дискомфорт, то можно попробовать исключить А1 из рациона и заменить его на молоко А2 — вероятнее всего, это приведет к уменьшению симптомов раздражения кишечника. На сегодняшний день доля рынка такого типа молока в мире растет, в России оно тоже продается. Из-за дополнительной обработки теряется часть их полезных свойств, и пищевая ценность таких продуктов становится низкой. Обезжиренные молочные продукты можно употреблять при угрозе ожирения или сахарного диабета второго типа. Нужно ли кипятить молоко Магазинное молоко (стерилизованное и пастеризованное) кипятить дополнительно не нужно. Продукт, купленный на рынке или в частном фермерском хозяйстве, где содержатся коровы или другой скот, кипятить нужно обязательно. Подходит ли детям козье молоко Цельное козье молоко отличается от коровьего тем, что оно более концентрированное, поэтому козье молоко может чаще провоцировать у детей нарушения работы кишечника и почек. Однако белки и жиры козьего молока перевариваются и усваиваются легче и быстрее, поэтому при заболеваниях желчевыводящих путей, панкреатите или холецистите детям рекомендуется пить козье молоко. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «ВКонтакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!