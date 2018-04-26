Рецепт дня: боул с киноа

543 calories

Боул с киноа

Основа блюда, пушистое и рассыпчатое киноа, дополняется овощами и свежей зеленью. А тофу за счёт содержания белка, клетчатки и необходимых микроэлементов обеспечит вам прилив сил. Боул с киноа СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 543 ккал

Ингредиенты

Киноа (отварной) 100 г Батат 120 г Цукини 50 г Сельдерей (черешковый) 50 г Болгарский перец 50 г Помидоры (черри) 4 шт. Тофу (твёрдый для жарки) 60 г Соус (соевый) 10 г Перец (чёрный молотый из мельницы) 3 г Шпинат (свежий) 8—10 листьев Петрушка 3 г Шпинат 5 г Соевое молоко 4 ст. л. Специи (смесь пряностей «острое карри») по вкусу Имбирь по вкусу Масло (оливковое) 1,5 ст. л. Масло (тёмное кунжутное) по вкусу

Батат и болгарский перец нарежьте средними ломтиками.

Цукини, сельдерей, тофу нарежьте на крупные кубики.

В воке разогрейте оливковое и кунжутное масло, добавьте молотый кориандр, батат. Жарьте 3-4 минуты.

Добавьте все остальные овощи и тофу, помешивая, жарьте 3-4 минуты, затем добавьте соевый соус и перец и жарьте, помешивая, ещё в течение 2 минут.

Для приготовления смеси из карри смешайте петрушку, 5 г шпината, соевое молоко, имбирь и смесь пряностей. Взбейте всё в блендере.

Вылейте смесь из карри в вок, убавьте огонь и дайте содержимому потомиться 5 минут.

Выложите в чашу вместе со шпинатом и киноа. Приятного аппетита!

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