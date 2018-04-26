Ещё
Рецепт дня: боул с киноа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: боул с киноа 

The Challenger 57 минут назад
Фото: The Challenger
543 calories
Боул с киноа
Основа блюда, пушистое и рассыпчатое киноа, дополняется овощами и свежей зеленью. А тофу за счёт содержания белка, клетчатки и необходимых микроэлементов обеспечит вам прилив сил. Боул с киноа СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 543 ккал
Ингредиенты
Киноа (отварной) 100 г Батат 120 г Цукини 50 г Сельдерей (черешковый) 50 г Болгарский перец 50 г Помидоры (черри) 4 шт. Тофу (твёрдый для жарки) 60 г Соус (соевый) 10 г Перец (чёрный молотый из мельницы) 3 г Шпинат (свежий) 8—10 листьев Петрушка 3 г Шпинат 5 г Соевое молоко 4 ст. л. Специи (смесь пряностей «острое карри») по вкусу Имбирь по вкусу Масло (оливковое) 1,5 ст. л. Масло (тёмное кунжутное) по вкусу
Батат и болгарский перец нарежьте средними ломтиками.
Цукини, сельдерей, тофу нарежьте на крупные кубики.
В воке разогрейте оливковое и кунжутное масло, добавьте молотый кориандр, батат. Жарьте 3-4 минуты.
Добавьте все остальные овощи и тофу, помешивая, жарьте 3-4 минуты, затем добавьте соевый соус и перец и жарьте, помешивая, ещё в течение 2 минут.
Для приготовления смеси из карри смешайте петрушку, 5 г шпината, соевое молоко, имбирь и смесь пряностей. Взбейте всё в блендере.
Вылейте смесь из карри в вок, убавьте огонь и дайте содержимому потомиться 5 минут.
Выложите в чашу вместе со шпинатом и киноа. Приятного аппетита!
Статьи по теме Рецепт дня: киноа с курицей и сыром Рецепт дня: салат с креветками и киноа Как приготовить гранолу: 3 рецепта из киноа, гречки и чечевицы Как приготовить салат с авокадо и киноа
Запись «Рецепт дня: боул с киноа» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
Рецепт дня: курица с начос и сальсой 3 десерта без глютена, которые вы ещё никогда не готовили Десерт дня: яблочный пирог с мятой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда23
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему12
Звезды, которых не пожалело время3
Как изменилась актриса Галина Польских11
Вещи в сексе, способные отбить желание напрочь2
Видео
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
04:48
Мощные старики, установившие рекорды
Здоровье
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
03:04
Ребенок застрял в бассейне и сидел под водой 9 минут
Дети Общество
08:50
Лайфхаки для школьников, которые действительно работают
Дети
01:00
Семья Полины Гагариной борется с вирусом
Звёзды
00:24
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение