Фаршированные артишоки от шеф-повара WomanHit.ru

Вам понадобится:

— артишоки — 6 шт;

— 1 луковица;

— несколько веточек петрушки;

— соль, перец по вкусу;

— 200 гр. утиного (или другого) мяса;

— 75 гр. сыра;

— масло для обжарки (можно использовать утиный жир).

Артишоки вымойте и отрежьте их верхние части — примерно на 2—3 сантиметра. У основания артишоков оторвите внешние темно-зеленые листья, расходящиеся в стороны. С каждого заостренного листика артишоков ножницами обрежьте верхнюю часть — примерно на одну треть. Отрежьте стебли артишоков и часть чашечки, чтобы артишок можно было поставить. Чайной ложкой или пальцами удалите центральные листья в артишоках. В сердцевине артишока есть ворсистая часть — это внутренние волокна цветка, их еще называют «сено», их тоже нужно удалить. Обработанные артишоки протрите лимоном или положите в подкисленную воду, чтобы они не потемнели. Лучше все это делать в перчатках, чтобы руки также не потемнели.

Подготовьте фарш: лук обжарить на сковороде с мелко порезанным мясом утки, посолите, добавьте измельченный сыр, зелень петрушки и веточку тимьяна. Вместо утки можно использовать фарш из говядины или курицы.

Готовым фаршем наполните артишоки, на дно емкости налейте воды (примерно 2 см высотой). Выложите артишоки, поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 45 минут. За 15 минут до окончания запекания посыпьте артишоки тертым сыром.

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