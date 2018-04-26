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Фаршированные артишоки от шеф-повара WomanHit.ru
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Фаршированные артишоки от шеф-повара WomanHit.ru 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— артишоки — 6 шт;
— 1 луковица;
— несколько веточек петрушки;
— соль, перец по вкусу;
— 200 гр. утиного (или другого) мяса;
— 75 гр. сыра;
— масло для обжарки (можно использовать утиный жир).
Артишоки вымойте и отрежьте их верхние части — примерно на 2—3 сантиметра. У основания артишоков оторвите внешние темно-зеленые листья, расходящиеся в стороны. С каждого заостренного листика артишоков ножницами обрежьте верхнюю часть — примерно на одну треть. Отрежьте стебли артишоков и часть чашечки, чтобы артишок можно было поставить. Чайной ложкой или пальцами удалите центральные листья в артишоках. В сердцевине артишока есть ворсистая часть — это внутренние волокна цветка, их еще называют «сено», их тоже нужно удалить. Обработанные артишоки протрите лимоном или положите в подкисленную воду, чтобы они не потемнели. Лучше все это делать в перчатках, чтобы руки также не потемнели.
Подготовьте фарш: лук обжарить на сковороде с мелко порезанным мясом утки, посолите, добавьте измельченный сыр, зелень петрушки и веточку тимьяна. Вместо утки можно использовать фарш из говядины или курицы.
Готовым фаршем наполните артишоки, на дно емкости налейте воды (примерно 2 см высотой). Выложите артишоки, поставьте в предварительно разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 45 минут. За 15 минут до окончания запекания посыпьте артишоки тертым сыром.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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