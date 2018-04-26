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Burger King предложил Ольге Бузовой стать лицом кампании «В рот круглый год»
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Burger King предложил Ольге Бузовой стать лицом кампании «В рот круглый год» 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
«Наши исследования показали, что размер и форма рта Бузовой идеальны для этой цели и положительно скажутся на продажах», — говорится в сообщении компании.
По условиям контракта звезда должна записывать видео для Instagram на еженедельной основе. На камеру требуется съесть Воппер или Джуниор Воппер и произнести фразу «В рот круглый год — с удовольствием» или её вариации.
Ранее Burger King изготовил специально для Ольги Бузовой блюдо под названием «Большой хрен». Так компания решила поддержать звезду, которая переживает бракоразводный процесс. Однако, по заявлению самого кафе, такое название блюда связано лишь с его составом, в который входит соус с хреном.
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