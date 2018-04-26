Занимательное шаурмоведение: как приготовить восточный фастфуд дома

Накануне глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк вызвал бурю гражданского негодования, рассказав о планах правительства запретить продажу шаурмы на улицах столицы. Как оказалось, речь шла всего лишь о закрытии киосков, которые не отвечают санитарным требованиям.

«Сейчас заканчивают работу единичные киоски, у которых пока не истекли договоры аренды. Мы убираем с улиц шаурму. Ее больше не будет. Сам факт приготовления пищи в палатке, где нет воды, канализации, не соблюдаются условия хранения продуктов, уже вызывает отторжение от еды, которую там готовят. Неоднократные проверки Роспотребнадзора только подтверждают, что у владельцев таких киосков даже желания не возникает понести хотя бы малейшие затраты, чтобы привести все в надлежащий санитарный вид. Мы стремимся защитить москвичей и гостей столицы от недобросовестных предпринимателей, которые заботятся только о собственной прибыли», — сказал Немерюк.

Пользователи соцсетей моментально отреагировали на заявление хэштегом #ШаурмаЖиви в защиту этого привычного для москвичей блюда.

«МИР 24» на случай, если черный день все–таки настанет, решил выяснить, что такое шаурма и как ее правильно готовить в домашних условиях.

Шаурма — это ближневосточное блюдо турецкого происхождения из питы или лаваша. В качестве начинки используются: начиненное рубленное жареное мясо с добавлением специй, соусов, салатов и свежих овощей. В качестве основы может быть выбрана: свинина, баранина, курятина, телятина и даже индюшатина. В России восточный фастфуд стал популярен в начале 90-х годов.

Изначально словом «шаурма» обозначалось туркменское блюдо, которое изобрели степные чабаны. А в качестве основы использовалось мясо джейрана или сайгака.

Сегодня особенностью приготовления шаурмы считается то, что мясо поддерживается на вертельных грилях. Куски насаживаются на вертикальный вертел, вращающийся вокруг своей оси. По мере поджаривания мясо срезают при помощи длинного ножа тонкими ломтиками. После куски дополнительно измельчаются.

Шаурма стала настолько популярной, что кулинары всего мира изобрели десятки индивидуальных рецептов. Вы можете воспользоваться одним из них и не беспокоиться о том, что палатка рядом с вашим домом больше не работает.

Классическая шаурма

Ингредиенты:

500 г куриного филе

3 армянских лаваша

2 свежих огурца (или один свежий, один соленый)

100-200 г белокочанной капусты

2 помидора

1 луковица (по желанию)

зелень

приправы по вкусу

Для соуса:

4 столовые ложки сметаны

4 столовые ложки кефира

4 столовые ложки густого майонеза

3-4 зубчика чеснока

черный молотый перец

красный молотый перец

кориандр, карри, соль, по желанию немного свежих или сушеных трав (кинза, петрушка, укроп)

Готовим так:

Разрезаем филе курицы на мелкие кусочки. Складываем в чашу и засыпаем приправами. Пока мясо маринуется, тонко шинкуем капусту и добавляем соль. Нарезаем огурцы тонкой соломкой, а помидоры — кубиками.

Смешиваем сметану, кефир и майонез. Добавляем чеснок и перец. Если у вас нет вертикального гриля, просто обжарьте мясо на очень сильном огне в течение трех-четырех минут. Мясо должно покрыться корочкой и сохранить свой сок внутри.

После того как мясо остынет, возьмите половинку армянского лаваша, смажьте соусом и выложите на него овощи и мясо.

Заворачивая лаваш, закройте обе торцевые стороны. Но делать это нужно быстро. Нельзя позволить лавашу размокнуть от соуса. Сразу же после этого выложите шаурму на раскаленную сковородку, чтобы хлеб подогрелся. Подавать блюдо нужно сразу со сковороды.

Приятного аппетита!

Екатерина Дегтерева