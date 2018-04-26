Фан-разборка. Корейцы любят кимчхи, а аргентинцы эмпанадас

По словам финалиста конкурса «Лидеры России» Сергея Малинина, за последнее время сделано очень много для подготовки спортивной и транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу. Но сейчас нужно поработать над тем, что нижегородцы мало знают о традициях, культурных особенностях, обычаях, кулинарных пристрастиях жителей стран-участниц ЧМ-2018.

— В запланированных матчах в Нижнем примут участие команды действительно со всего мира. Все мы хотим, чтобы гости, приехавшие в Нижний Новгород, запомнили его замечательным, гостеприимным городом и уехали домой с мыслью и искренним ощущением, что их здесь всегда ждут и будут рады видеть вновь, — говорит Сергей.

Давайте вместе устраним этот пробел, начнем с кулинарных пристрастий гостей ЧМ-2018 по футболу.

Швеция

В их традиционной кухне много вполне знакомых нам компонентов. К тому же нижегородцы с ней знакомы благодаря сетевому мебельному гипермаркету, который кормит покупателей национальной кухней. Итак, шведы любят мясные фрикадельки — митболы. Но сочетают их непривычно для нас, хоть и вкусно: с брусничным джемом. Брусникой украсят и другие блюда, например, жареные в масле картофельные оладьи, к ним же подадут бекон. Национальный деликатес — раки. Также любят маринованную селедку. Глёг (горячий напиток из красного вина с добавлением специй) и шнапс — традиционные напитки, а булочка с корицей — любимая сладость.

Корейская республика

Много интересных названий блюд из которых невозможно догадаться, что же это. Неотъемлемая часть корейской кухни — Кимчхи — это квашеные овощи (чаще всего капуста) с чили. Также с чили и овощами жарят осьминогов. Пулькоги — кусочки маринованной говядины или свинины, поджаренные на гриле. Тток — пирожок из риса или рисовой муки, может быть сладким или соленым. Из напитков: bokbunja-ju — это сладкое ежевичное вино, соджу — сладковатый крепкий алкогольный напиток и банановое молоко.

Аргентина

Самое популярное блюдо — Асадо — жареное на гриле мясо. К нему подают чимичурри (или зеленая сальса) — соус из петрушки, орегано, лука, оливкового масла. Загадочное слова эмпанадас на самом деле означает пирожки — жареные, печеные, с разными начинками. Это популярный стрит-фуд в Аргентине. На десерт аргентинцы готовят что-то похожее на нашу «сгущенку» — дульсе де лече (вареное молоко с сахаром). А пьют — мате (традиционный безалкогольный напиток) и вино.

Хорватия

Хорватская кухня считается средиземноморской: много блюд из даров моря, сдобренных пряными травами. Здесь готовят Черный ризотто (в рецепте: карактица или кальмары, оливковое масло, красное вино) и бродет (тушеная в томатном соусе рыба). Из мясного: гуляш и прошутто. Полакомиться любят традиционным сдобным кондитерским изделием с творожным сыром — Štrukli. А из напитков предпочитают: сливовица (сливовый бренди) и мараскин (фруктовый ликер).

Англия

Все слышали про традиционный английский завтрак (это сосиски, яйца, грибы, картошка, фасоль, тосты) и любовь к чаю. Еще один популярный напиток: пиво (эль, стаут, портер, лагер). Здесь наши вкусы тоже совпадают. Готовят в Англии традиционно: фиш энд чипс (рыба и картофель фри), йоркширский пудинг, мясной пирог с картофельным пюре и говядину «Веллингтон» (говяжья вырезка, запеченная в слоеном тесте).

Панама

В Панаме благодаря географическому положению много морепродуктов в меню местных жителей. Например, севиче — это сырые рыба или морепродукты, маринованные с соком лайма, луком и перцем. Из мяса готовят санкочо (бульон с мясом и овощами) и ропа вьеха — тушеное в томатном соусе мясо с овощами. Вегетарианцы оценят арроз верде — зеленый рис с пюре из кинзы и шпината. В Панаме делают лепешки из кукурузы — тортильи. А на сладкое — кокадас (кокосовое печенье) и жареные в сахарном сиропе плантаны (крупные бананы). Пьют чичеме (сладкий напиток, приготовленный из кукурузы и молока с сахаром, корицей, ванилью), также популярен черный кофе и капучино.

Швейцария

Блюдо, которое прочно отпечаталось в культуре страны — сырное фондю. Также поджаривают на гриле местный сыр — раклет. Часто используют в рецептах картофель. Например: картофельное пюре с луком и сосисками, рёшти (обжаренный тертый картофель), тартифлет (запеканка из тонких ломтиков картофеля, бекона, лука и сливочного сыра реблошон). Из традиционных блюд: швейцарский сыр Вашрен Мон-д’Ор (мягкий острый сыр), мюсли; базельский суп из поджаренной муки, полента с тушеной говядиной, рагу из телятины и грибов по-цюрихски. Сладости: шоколад, безе. А пить швейцарцы предпочитают вино.

Коста-Рика

В кухне этой страны сочетаются кулинарные традиции, привезенные из Испании конкистадорами и местная индейская кухня. Благодаря теплому климату в меню в изобилии: кукуруза, бобовые, рис, овощи и фрукты. А Карибское море и Тихий океан «приносят» на столы рыбу и морепродукты. Итак, местные жители готовят галло пинто (рис с бобами), касадо (рис, черная фасоль, мясо или курица, авокадо, подается с кукурузными лепешками; рис и бобы не смешиваются в отличие от галло пинто); тамале (тесто из кукурузной муки, завернутое в банановые листья, приготовленное на пару); суп из черной фасоли. Традиционный десерт здесь — шоколад и фрукты. А напитки — орчата (прохладительный напиток из риса), свежевыжатые соки и гуаро (сахарный ликер). Интересно, что почти весь качественный кофе идет на экспорт, поэтому местные пьют растворимый.