Ещё
В Эгвекиноте на Чукотке впервые появились перепелиные яйца местного производства
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Эгвекиноте на Чукотке впервые появились перепелиные яйца местного производства 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 26 апреля. Перепелиные яйца местного производства впервые поступили в продажу в поселке Эгвекинот на Чукотке. Это вторая точка в регионе, где можно приобрести подобную продукцию.
"Сейчас в моем хозяйстве насчитывается порядка двух тысяч перепелов, которые несут в сутки 400-500 яиц. В продажу они поступают
дешевле, чем на материке.
Перепелиные яйца диетические и легко заменяют куриные, годятся для соусов, салатов и много другого", — рассказал ТАСС в четверг хозяин производства Владимир Федорченко.
Муниципальные власти всецело поддерживают начинание предпринимателя, отмечая, что готовы оказывать каждому местному производителю различные виды поддержки — от консультационной до экономической.
"В условиях Арктики, когда свежие продукты появляются в населенных пунктах не так часто, как бы хотелось жителям, местное пищевое производство меняет ситуацию в лучшую сторону. В условиях ограниченного снабжения у потребителя появляется право выбора. Тем более что перепелиные яйца — экологически чистый и полезный продукт. И мы готовы поддержать любого предпринимателя, который развивает продовольственную безопасность в районе", — сказал ТАСС глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.
Ранее на Чукотке перепелиные яйца можно было купить только в Анадыре, где также открылось их производство. До этого местные предприниматели, занимающиеся торговлей на Чукотке, практически не завозили эту продукцию для реализации. В обоих случаях — это развитие местного производства.
Поселок Эгвекинот является районным центром одноименного городского округа. Поселок находится в 200 километрах от Анадыря. Проживает в Эгвекиноте порядка 3 тыс. человек. Большинство продуктов питания и остальных товаров завозится туда морем в летнюю навигацию.
ТАСС: последние новости
Шульгин: РФ доказала в ОЗХО, что "Новичок" патентовался в США в качестве химоружия Забудьте о шашлыке: как по науке приготовить вкуснейшее мясо на майских праздниках Униформа волонтеров ЧМ-2018 будет представлена в Парке футбола в Екатеринбурге
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь8
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться29
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда27
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение