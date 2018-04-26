В Эгвекиноте на Чукотке впервые появились перепелиные яйца местного производства

ТАСС , 26 апреля. Перепелиные яйца местного производства впервые поступили в продажу в поселке Эгвекинот на Чукотке. Это вторая точка в регионе, где можно приобрести подобную продукцию.

"Сейчас в моем хозяйстве насчитывается порядка двух тысяч перепелов, которые несут в сутки 400-500 яиц. В продажу они поступают

дешевле, чем на материке.

Перепелиные яйца диетические и легко заменяют куриные, годятся для соусов, салатов и много другого", — рассказал ТАСС в четверг хозяин производства Владимир Федорченко.

Муниципальные власти всецело поддерживают начинание предпринимателя, отмечая, что готовы оказывать каждому местному производителю различные виды поддержки — от консультационной до экономической.

"В условиях Арктики, когда свежие продукты появляются в населенных пунктах не так часто, как бы хотелось жителям, местное пищевое производство меняет ситуацию в лучшую сторону. В условиях ограниченного снабжения у потребителя появляется право выбора. Тем более что перепелиные яйца — экологически чистый и полезный продукт. И мы готовы поддержать любого предпринимателя, который развивает продовольственную безопасность в районе", — сказал ТАСС глава городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.

Ранее на Чукотке перепелиные яйца можно было купить только в Анадыре, где также открылось их производство. До этого местные предприниматели, занимающиеся торговлей на Чукотке, практически не завозили эту продукцию для реализации. В обоих случаях — это развитие местного производства.

Поселок Эгвекинот является районным центром одноименного городского округа. Поселок находится в 200 километрах от Анадыря. Проживает в Эгвекиноте порядка 3 тыс. человек. Большинство продуктов питания и остальных товаров завозится туда морем в летнюю навигацию.