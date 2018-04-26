Необычные способы с пользой задействовать пищевые отходы

Нередко когда мы говорим о пищевых отходах, мы имеем в виду те продукты, которые стоит выбросить. Мало кто задумывается о том, чтобы применять их в других целях. В каких? Сегодня мы вам это расскажем.

Шкурки от бананов И хотя многие из нас не задумываясь отправляют банановые очистки в мусорное ведро, некоторые их используют в качестве полироля для обуви. Вы будете удивлены, но банановой шкуркой можно отполировать кожаную обувь не хуже, чем кремом. Достаточно лишь протереть кожаный предмет банановыми кусочками с внутренней стороны очисток и отполировать сверху мягкой тканью. Другой способ использования банановых шкурок — избавление от царапин и синяков. Из-за большого содержание в бананах калия синяки и царапины быстрее заживают.

Кроме того из банановой кожуры можно сделать чай, который поможет быстрее уснуть. Достаточно прокипятить в течение 10 минут один неочищенный банан и процедить напиток через сито. Употреблять за час до сна.

Очистки от картофеля Картофель можно назвать самым недооцененным овощем. Хотя он может вам помочь избавиться от темных кругов под глазами и способен покрасить волосы.

Для того, чтобы надолго забыть о темных кругах вокруг глаз, достаточно пару раз в неделю протирать область под глазами ломтиком картофеля.

Удивительно, но этот овощ может вас даже спасти от седины. Вернуть волосам натуральный цвет можно, прокипятив картофельные очистки и сделав пасту для волос. Втирайте пасту в волосы как минимум дважды в неделю после мытья головы и получите желаемый эффект.

Скорлупа от яиц Как правило, скорлупа бывает липкой и мы побыстрее хотим ее выбросить. Но измельчив ее в блендере или ступке, можно создать прекрасное и натуральное удобрение для своего сада. Питательные вещества, которыми богата скорлупа, активно поглощаются корнями, отпугивая вредителей и слизней. Апельсиновая кожура В апельсиновой цедре содержится вещество лимонен, которое не любят все домашние вредители. Поместите апельсиновую кожуру в блендер с водой и обработайте из распылителя места обитания муравьев.

Такое же средство поможет спастись и от комаров, если вы собираетесь в поход. Достаточно распылить средство на одежду и обработать им палатки.

Луковая шелуха По статистике только в Европе ежегодно утилизируется 500 тысяч тонн луковой шелухи, которая очень полезна. Она богата питательными веществами и снижает уровень сахара в крови, уменьшает воспаление и предотвращает засорение артерий и вен. Не спешите выбрасывать луковую шелуху: тщательно ее промойте и добавьте в бульон при готовке блюда. Так оно обретет богатый аромат. Только не забудьте перед подачей удалить шкурки.

Кожура от арахиса Если вы ломаете голову, пытаясь придумать, как же использовать кожуру, советуем вам сделать следующее. Перемолов кожуру в блендере можно посыпать готовым продуктом тротуары зимой — это так же эффективно, как соль.

Кроме того, можно сделать из арахисовой кожуры наполнитель для кошачьего туалета — достаточно добавить немного соды и тщательно промыть кожуру. И последний вариант — использование кожуры при упаковке хрупких предметов.

Лимонная цедра Как правило, лимонная цедра применяется для украшения блюд перед подачей, маринадах и выпечке. Но также кожура от лимона способна удалить жир, пятна и мыльный налет: достаточно ей протереть нужную область. Также кожура отлично устраняет въедающиеся запахи — например, после разделки мяса или нарезания чеснока.

Внутренности тыквы В случае, если вы являетесь обладателем жирной или комбинированной кожи, тыквенная маска способна ее очистить и открыть поры. А сухую кожу такая маска удобрит и подарит ей увлажнение.

Внутренности тыквы обладают богатым составом — витамины A, E, C, ретиновая кислота и цинк. Достаточно добавить к ним мед, молоко и корицу, и ваша маска готова.