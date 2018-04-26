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Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
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Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог 

Рамблер 1 час назад
Овощи и фрукты рекомендуют всем, кто хочет поддерживать вес в норме и выбирает здоровый образ жизни. Но даже среди полезных продуктов есть свои лидеры. Например, бананы — это настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Советуем вам ежедневно съедать по парочке этих аппетитных и сытных плодов. Гарантируем, что с вами произойдут удивительные изменения.
1. Каждый банан зарядит вас бодростью на час-другой. Побаловав себя плодом перед тренировкой, вы увеличите выносливость и время занятия.
2. В бананах высокое содержание калия. Это означает, что вы забудете, что такое судороги.
3. Банан — источник триптофана, аминокислоты, которая участвует в синтезе серотонина, который отвечает за хорошее настроение и даже иногда именуется «гормоном счастья».
4. В бананах полно витаминов группы В, которые оказывают успокаивающее действие. Так что если вы на взводе, то без банана вам не обойтись.
Женский форум2
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