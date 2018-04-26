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Холодный десерт с медом и лимоном
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Холодный десерт с медом и лимоном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Освежающий десерт из йогурта с медово-лимонным ароматом.
Ингредиенты
Йогурт 720 г  лимонный сок 100 мл  мед 120 мл  лимон (цедра) 1 шт  лайм (цедра) 1 шт  Способ приготовления
В большой миске смешайте йогурт, лимонный сок, цедру лимона и лайма. Взбейте миксером до нежной кремовой консистенции. Добавьте мед и снова хорошо взбейте.
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Поместите массу в морозилку примерно на 1 час. Затем выньте и хорошо взбейте. Повторите 2-3 раза. Затем снова поместите в морозилку до полного застывания.
Замороженный десерт выньте из морозилки за 15-20 минут до подачи. Затем разложите по креманкам и подавайте.
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