Холодный десерт с медом и лимоном

Освежающий десерт из йогурта с медово-лимонным ароматом.

Ингредиенты

Йогурт 720 г лимонный сок 100 мл мед 120 мл лимон (цедра) 1 шт лайм (цедра) 1 шт Способ приготовления

В большой миске смешайте йогурт, лимонный сок, цедру лимона и лайма. Взбейте миксером до нежной кремовой консистенции. Добавьте мед и снова хорошо взбейте.

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Поместите массу в морозилку примерно на 1 час. Затем выньте и хорошо взбейте. Повторите 2-3 раза. Затем снова поместите в морозилку до полного застывания.

Замороженный десерт выньте из морозилки за 15-20 минут до подачи. Затем разложите по креманкам и подавайте.