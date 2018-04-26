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В Финляндии предложили запретить «мясные» названия для вегетарианской пищи
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В Финляндии предложили запретить «мясные» названия для вегетарианской пищи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр — РИА Новости. Запретить использовать закрепившиеся за продуктами мясного происхождения названия для продуктов с растительным содержимым предложил депутат финского парламента от партии «Центр» Микко Кярня.
Как рассказал сам депутат в интервью РИА Новости, если продукт имеет растительное происхождение, он не должен носить традиционные названия, используемые для мясных продуктов.
"Я не понимаю, что за желание у веганов представлять, что они едят продукцию животного происхождения, хотя, по их собственным словам, стараются именно от нее отказаться. Ешьте ваш тофу как тофу, а ваш растительный крахмал — как растительный крахмал, а не как сосиски или майонез", — рассказал Кярня.
Депутат уже направил письменный запрос в парламент. Поводом стало недавнее решение властей Франции, где запретили продажу и рекламу веганских и вегетарианских изделий под названиями, закрепившимися за мясной и молочной продукцией. Под запрет во Франции попадут такие названия, как «стейк из сои», «овощные котлеты», «вегетарианские сосиски», «миндальное молоко» или «овсяный йогурт».
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