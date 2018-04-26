8 моделирующих средств, которые помогут попрощаться с целлюлитом (и не только)

Natura Siberica Alladale Modelling Body Scrub Scottish Wild Thistle

Natura Siberica продолжает покорять новые горизонты. На этот раз бренд вдохновился не бескрайними полями России-матушки, а уникальной чистотой шотландского заповедника Alladale, и выпустил моделирующий скраб для тела на основе чертополоха — символа Шотландии. Без наших растений тоже не обошлось — в состав вошли сибирские ягоды, собранные на органической ферме в Хакассии. В целом скраб выглядит как ягодный сорбет, так что смотрите не перепутайте.

Крем Clarins Body Shaping Cream

Чудо-средство с тройным действием: способствует похудению, повышает упругость кожи, ну и, само собой, сохраняет ее красоту. В составе экстракты мака, айвы и гибискуса, которые сокращают жировые отложения в области талии, живота, бедер, рук и коленей. Еще один бонус — крем идеально подходит для массажа. Но и на этом не все — он впитывается так быстро, что можно сразу одеваться после нанесения. И никакой жирной пленки!

Эмульясия Kypwell Anti-Cellulite & Firming Body Emulsion

Интенсивная антицеллюлитная эмульсия прямиком с Кипра, в состав которой входят глобулярия, имбирь, растительный кофеин, экстракты листьев плюща и белой ивы, вербены и душицы, плюс эфирные масла лимона, апельсина и грейпфрута. Все вместе они быстро сжигают жир, активно сражаются с целлюлитными буграми и подтягивают кожу. Для адептов эко-косметики сообщаем: эмульсия заверена всевозможными сертификатами и подходит веганам.

Интенсивный укрепляющий крем Thalgo High Performance Firming Cream

Похудели? Надо закрепить результат. С этим отлично справится крем Thalgo, который специально разработан для укрепления силуэта. Работает он так — укрепляет клетки и ткани кожи, что в результате препятствует образованию новых жировых отложений. Кожа становится упругой, а количество жировых запасов сокращается.

Моделлирующий крем Doctor Babor Repair Cellular

Ваш лучший друг, если с темой растяжек вы знакомы непоснаслышке. Крем обладает не только интенсивным моделирующим воздействием, но и отлично справляется с регенерацией кожи: корректирует стрии и разглаживает рубцовую ткань. Более того, он подходит для послеоперационного или постпилингового ухода, но и в случае если ваши процедуры еще впереди, он подготовит кожу к воздействию. Это не все: Doctor Babor Repair Cellular поможет с заживлением ожогов и регенерацией кожи после лечения акне. Даже слишком для одного крема.

Омолаживающий крем для шеи и декольте Ciel Y-Shape

О целлюлите позаботились, а как насчет шеи и зоны декольте? Если ваш «треугольник красоты» поплыл и превратился в круг, пора заняться им вплотную. Крем Ciel Y-Shape разглаживает морщины и подтягивает кожу от и до, а именно: от основания груди до подбородка. Заодно повышает плотность и упругость кожи, а также борется с возрастной пигментацией.

Концентрат для похудения Caudalie

Концентрат масел для тела действует в самую цель — активизирует выведение застоя воды и жира, избавляя от целлюлита и лишних объемов. Бренд сделал ставку на композицию из органических масел: можжевельника, герани, розмарина и лемонграсса. Caudalie обещает нам, что с этим маслом кожа станет гладкой, а силуэт — стройным (если отложить торт в сторону, конечно же).

Подтягивающее масло для тела Garnier «Ультраупругость»

Цитрусовое антицеллюлитное масло на основе лимона, мандарина и грейпфрута. Советуем использовать для массажа –идеальная текстура для всевозможных манипуляций с кожей. Если все пойдет по плану, за две недели избавитесь от эффекта «апельсиновой корки» и сделаете кожу более упругой.