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Сыр «Николаевский» соответствует европейским и экологическим стандартам
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Сыр «Николаевский» соответствует европейским и экологическим стандартам 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Когда мы вошли вместе с Леонидом Богдановым в цех, были поражены идеальной чистотой. Очистку оборудования, часть которого обрабатывается автоматически, и помещений проводят ежедневно сразу по окончании работы и повторяют ее поутру.
Здесь производят твердый сыр типа «Гауда», а также сливочное масло по голландским технологиям с применением оборудования, привезенного из Голландии. Мы увидели и огромные ванны, где сыры предварительно вымачивают в специальном растворе, и стеллажи, где они дозревают, прежде чем отправиться на полки магазинов. В сыроварне работает и лаборатория, где перед каждым запуском производственного процесса берут пробы молока и анализируют их на высокоточном оборудовании. «Для нас важны традиции, ведь наше производство — ИП Богданов — это семейный бизнес. Мы сохраняем партнерские отношения с голландскими друзьями, перенимаем их опыт в ходе регулярных встреч на их и нашей территории, чтобы расти профессионально», — сообщил предприниматель.
Леонид Александрович рассказал, что сыроварня была открыта в 1996 году в рамках госпрограммы развития регионального АПК при поддержке АВТОВАЗа и не только. Для получения высококачественных сыров требуется такое же молоко. Один из ведущих показателей — бактериальная обсемененность. Чтобы удержать норму — 20 000 бактерий на литр молока, его охлаждают сразу после дойки и транспортируют на сыроварню. Если норма превышена, сыроделы добавляют соль, поэтому практически все отечественные сыры соленые. «Но мы хотели производить сыр, который соответствовал бы западным аналогам, — говорит Леонид Александрович. — Потому решили начать с главного — с технологии производства качественного молока — и этого добились. В Хрящевке на ферму Александра Медведева было привезено элитное стадо коров из Германии. Чтобы вкус и структура молока были постоянными, рацион коров стабилен». Большинство сыроваров не имеют по соседству фермы и используют привозное молоко, здесь такой проблемы нет.
"Для меня важны дисциплина в работе и точное соблюдение технологии всего производственного цикла, — признается Леонид Богданов. — Для сыроварения я по-прежнему использую только импортные компоненты: ферменты из Новой Зеландии и закваску из Дании. Мне предлагали заменить их доступными аналогами, но попробовав, я решил отказаться, чтобы сохранить традиционный вкус сыра. Изначальный рецепт и технология сыроварения на протяжении всех этих лет остаются неизменными".
Богданов рассказал, что раньше его фабрика производила около 6 тонн сыра в месяц. Но поскольку «Николаевский» очень востребован не только в Самарской области, но и в Москве, Ульяновске, два года назад он провел модернизацию своей сыроварни, удвоив производство сыра, и увеличил складские помещения. По его словам, стимулом для развития производства послужили в том числе экономические санкции, которые дали толчок росту импортозамещения в продовольственной группе. Что же касается названия сыра «Николаевский», то родилось оно в свое время с подачи одного из вазовских руководителей. Собрались однажды все причастные к созданию фермы и сыроварни на очередное совещание, где одним из вопросов было название сыра, и рассудили так: ферму поручили строить Николаю Туманову, главой АВТОВАЗа был в то время Алексей Николаев, мэром города — Николай Уткин. Вот и будет называться сыр «Николаевским».
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