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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, сообщает Газета.ru.
«Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — говорится в заявлении.
Ведомство также рекомендует обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта. Также потребители должны обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.
«Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой», — отметили в ведомстве.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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