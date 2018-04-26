Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, сообщает Газета.ru

«Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — говорится в заявлении.

Ведомство также рекомендует обращать внимание на внешний вид и запах мяса при покупке свежего продукта. Также потребители должны обращать внимание на маркировку при покупке готового замаринованного шашлыка.

«Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Лучше, когда дата проштампована на банке. Если ваш выбор — шашлык, упакованный в пластиковое ведерко, проверьте крышку. Она должна быть слегка вогнутой, ни в коем случае не вздутой», — отметили в ведомстве.