«Еда на ночь»: Булат Ибрагимов в гостях у «Еды»

Специально для «Одноклассников» мы затеяли проект «Еда на ночь»: каждую среду мы выходим в прямой эфир из нашей кухни-студии. В гостях у нас — хорошие московские шефы (надеемся, в будущем не только московские), и готовим мы блюда из сезонных продуктов.

Вот передача с Булатом Ибрагимовым, шефом московского ресторана «Южане», — про сморчки. Рассказываем про то, что сморчки есть можно, а строчки нельзя, как отличить одно от другого — и готовим куриную грудку со сморчками в сливочно-хересном соусе.

В основе блюда — рецепт Гордона Рамзи , один из тех, которые в свое время заставили Булата изменить судьбу и стать поваром (а учился он в Университете нефти и газа имени Губкина). Куриную грудку лучше выделить из тушки самостоятельно, а в соусе можно использовать не только сморчки, но и другие ароматные грибы — белые, подосиновики, лисички (шампиньоны не очень подойдут). В оригинале используется мадера, мы взяли херес, а можно добавить и сухой портвейн.

Куриная грудка со сморчками и сливочно-хересным соусом

Это блюдо, сделанное по мотивам рецепта Гордона Рамзи, приготовил у нас на кухне Булат Ибрагимов, шеф московского ресторана «Южане».