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Кадыров ест шашлык только в компании
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Кадыров ест шашлык только в компании 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Чечни Рамзан Кадыров не любит шашлык, но может съесть немного в компании горных туристов. Об этом НСН рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов.
«Рамзан Ахматович не является любителем мясных блюд. Тем не менее, он любит сам процесс приготовления шашлыка, так как он очень часто совершает пешие прогулки в горах. Поднимается на новые высоты, каждый раз выбирая новые маршруты. Естественно, рядом бывают люди, которые любят шашлык, и он может принять участие, посидеть у костра. Он может попробовать кусочек шашлыка, но вот мясные блюда, жирные какие-то блюда, он не любит», — рассказал Каримов.
Оригинальный рецепт шашлыка от главы Чечни его пресс-секретарь раскрывать не стал, но отметил, что мясо обязательно должно быть экологически чистым.
«Рамзан Ахматович всегда рекомендует, чтобы мясо было животных, которые выращены без использования каких-то добавок в корм. У нас в республике это практически исключается. Практически все мясо экологически чистое», — сказал Каримов.
По его словам, несмотря на нелюбовь к мясному блюду главы Республики, в Чечне шашлык все равно любят готовить.
«В целом, конечно, у нас очень любят готовить шашлыки. В Грозном огромное количество кафе, где их готовят, но и за пределами республики тоже любой турист имеет возможность попробовать. Все остаются довольными, потому что в Чечне как будто собрались все мастера-шашлычники со всего света», — рассказал НСН пресс-секретарь Кадырова.
В преддверии майских праздников Рамзан Кадыров порекомендовал всем активный отдых, отметил его пресс-секретарь. Сам Кадыров «даже пяти процентов своего рабочего времени» не проводит в офисе и в день может пройти до 10 километров, сказал Каримов.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору мяса для вкусного и безопасного шашлыка, сообщает RT. В частности, ведомство советует покупать мясо только в магазинах, в заводской упаковке и от известного производителя. Также рекомендуется проверять охлажденное мясо на вид и запах, а при покупке готового маринада обязательно смотреть на дату изготовления.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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