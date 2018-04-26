Миндаль в глазури с корицей

Хрустящий миндаль в сладкой глазури — прекрасное дополнение к чашечке кофе.

Ингредиенты

Яичный белок 1 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

миндаль 600 г сахар-песок 100 г коричневый сахар 90 г соль 1 щепотка

корица 3 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 130 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте белок с ванилью до образования пены. Добавьте миндаль и хорошо перемешайте. Добавьте оба вида сахара, соль и корицу. Тщательно перемешайте, чтобы глазурь полностью покрыла орехи.

Выложите орехи на противень ровным слоем. Поместите в духовку примерно на 1 час 15 минут. Периодически помешивайте. Охладите и храните в плотно закрытом контейнере.