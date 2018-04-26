Миндаль в глазури с корицей 

Хрустящий миндаль в сладкой глазури — прекрасное дополнение к чашечке кофе.
Ингредиенты
Яичный белок 1 шт ванильный экстракт 1 ч. л.
миндаль 600 г сахар-песок 100 г коричневый сахар 90 г соль 1 щепотка
корица 3 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 130 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте белок с ванилью до образования пены. Добавьте миндаль и хорошо перемешайте. Добавьте оба вида сахара, соль и корицу. Тщательно перемешайте, чтобы глазурь полностью покрыла орехи.
Выложите орехи на противень ровным слоем. Поместите в духовку примерно на 1 час 15 минут. Периодически помешивайте. Охладите и храните в плотно закрытом контейнере.